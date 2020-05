Prezes GK Specjał: Konsumenci nie obawiają się już braku żywności w sklepach (wideo)

Krzysztof Tokarz, prezes grupy Kapitałowej Specjał podkreśla, że obecnie funkcjonujemy w bardzo szczególnych okolicznościach. - Z jednej strony ludzie boją się zachorowania na COVID-19, z drugiej do niedawna jeszcze bali się, że nagle może zabraknąć towaru w placówkach handlowych lub też, że nie będą mieli możliwości wyjścia do sklepów. Myślę, że obawa o dostępność żywności w sklepach już zniknęła - mówi Krzysztof Tokarz.

Tłumaczy, że na początku pandemii koronawirusa ludzie robili olbrzymie zakupy na zapas. - Konsumenci masowo kupowali podstawowy asortyment, taki jak kasze, cukier, ryż, mąka, makaron, woda i soki, czyli wszystko to, co najbardziej zużywa się w przeciętnym gospodarstwie domowym, co się nie psuje. Zaobserwowaliśmy również, że mocno wzrosła sprzedaż konserw oraz mięsa, które można przechować w zamrażalniku - mówi prezes GK Specjał.

- Obecnie nie widzimy już zwiększonego zapotrzebowania, wydaje się, że handel wrócił do normalności. Coraz większa liczba sklepów, które podczas pandemii funkcjonowały jako placówki handlowe ale nie przyjmowały przedstawicieli handlowych, znów otwiera się na wizyty przedstawicieli producentów. Sklepy ruszyły też z różnymi akcjami promocyjnymi, gazetkami i bilbordami - dodaje.

Co będzie dalej? - Wszystko jest uzależnione od przebiegu pandemii koronawirusa w Polsce. Myślę, że rolą każdego z nas jest zachowanie bezpieczeństwa i rygorów sanitarnych wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe - mówi Krzysztof Tokarz.

Co jest priorytetem dla sklepów franczyzowych, jak rozwija się GK Specjał w czasie pandemii oraz na czym polega program wsparcia dla sklepów franczyzowych? Zapraszamy do obejrzenia rozmowy wideo.