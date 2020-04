Prezes GK Specjał: Zainwestowaliśmy ostatnio 100 mln zł, otwieramy nowe sklepy i oddziały hurtowe

Jakie inwestycje Państwo ostatnio zrealizowali? - Kupiliśmy większościowy pakiet sieci franczyzowej Rabat-Detal i w 2019 roku otworzyliśmy sześć nowych oddziałów w Polsce - w Radomiu, Zielonej Górze, Lublinie, Kaliszu, Śremie oraz Krapkowicach. Gdy podsumowaliśmy koszt tych działań, okazało się, że zainwestowaliśmy w nie ok. 100 mln zł - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Krzysztof Tokarz, prezes Grupy Kapitałowej Specjał.

- To są dosyć duże pieniądze, ale to też świadczy o tym, że wierzymy w rynek handlu hurtowego i detalicznego w Polsce, wierzymy w nasz rozwój i uważamy, że robimy to dobrze. Oczywiście, zawsze można pracować jeszcze lepiej, dlatego nieustannie zastanawiamy się, co można udoskonalić. Uważamy, że ta część rynku branży FMCG, w której działamy, jest w stanie nie tylko się utrzymać, ale także rozwijać. Mamy na to wiele bardzo dobrych przykładów - dodaje.

- W 2020 roku planujemy otwarcie trzech nowych oddziałów w Polsce. Obecnie posiadamy 19, chcielibyśmy więc zwiększyć ich liczbę do 22. Jeszcze nie wiemy, w jakich miejscach, rozmawiamy o wielu lokalizacjach w Polsce. Na pewno chcemy otworzyć je tam, gdzie są sklepy naszych franczyzowych sieci - tłumaczy.

- Planujemy również powiększenie naszej sieci sklepów franczyzowych o 1500 kolejnych placówek – jest to bardzo ambitne zadanie. Pracujemy także nieustannie nad budowaniem franczyzy. Zależy nam szczególnie na jej twardszej wersji, tak aby sklepy intensywnie współpracowały z nami i z producentami. Obecnie sieci franczyzowe Specjał to 8933 placówki handlowe, a obroty sieci franczyzowych przekroczyły 11,2 mld złotych w 2019 roku - mówi Krzysztof Tokarz.

