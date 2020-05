Prezes Green Factory Logistics: dostosowujemy się do rzeczywistości i opracowujemy nowe rodzaje usług (wideo)

- Epidemia koronawirusa zaskoczyła nas i spowodowała, że nagle musieliśmy stanąć przed zupełnie nowymi zadaniami. Żywności nie da się produkować i transportować zdalnie. Nie da się wirtualnie załadować samochodu dostawczego. W naszym przypadku konkretni ludzie muszą wykonać konkretną pracę, na miejscu. Dlatego musieliśmy wdrożyć środki bezpieczeństwa i higieny, aby zminimalizować ryzyko ewentualnego zakażenia - tłumaczy prezes Green Factory Logistics.

Jak podkreśla, logistyka polega na planowaniu na podstawie danych historycznych, a teraz tych danych po prostu nie ma. - Konsumenci wykonują zakupy bardzo emocjonalnie i impulsywnie. Zmienia się również zawartość koszyka, a sklepy muszą zmagać się z ograniczeniami w liczbie klientów. To wszystko przekłada się na cały ciąg logistyczny. W pewnym momencie mieliśmy bardzo duże wzrosty zamówień, które musieliśmy obsłużyć, ale też bardzo duże spadki. Musieliśmy wykazać się elastycznością i bardziej zacieśniać współpracę pomiędzy naszymi kontrahentami - mówi Piotr Pietrzykowski.

Jaki jest plan Green Factory Logistics na okres pandemii - przetrwanie czy rozwój?

- W naszym wypadku tylko i wyłącznie rozwój! Jesteśmy operatorem zajmującym się logistyką żywności w kontrolowanej temperaturze. Nie możemy się zatrzymać ani zwolnić, musimy przeć do przodu! Wiele firm w tym czasie powierzyło nam zaufanie i nie możemy go zawieść. Dostosowujemy się do rzeczywistości i opracowujemy nowe rodzaje usług. Staramy się być jeszcze bardziej elastyczni. Będziemy także rozbudowywać naszą siatkę dystrybucyjną, żeby tą elastyczność podnieść. Będziemy dbać o ten ostatni etap dostarczenia do klienta docelowego, dlatego rozbudowujemy naszą flotę o pojazdy z kontrolowaną temperaturą - podsumowuje prezes Green Factory Logistics.