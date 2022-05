Prezes Grupy Chorten: Klienci z Ukrainy są bardzo zróżnicowani

Nie mamy problemów z dostawami, a wzrost cen u producentów wiązać można raczej z inflacją i decyzjami rządzących - z Krzysztofem Pakułą, prezesem Grupy Chorten rozmawia Olimpia Wolf.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 12-05-2022, 13:47

Krzysztof Pakuła opowiada o funkcjonowaniu sklepów Chorten. Fot. materiały prasowe

Od 24 lutego 2022 roku trwa wojna w Ukrainie. Tysiące uchodźców z tego kraju znalazło schronienie w Polsce. Zmienia to naszą siłę nabywczą i zwyczaje konsumenckie.

Rozmawiamy z sieciami handlowymi o tym, jak zmienia się struktura sprzedaży w sklepach i jakie wyzwania niesie obecna sytuacja geopolityczna.

Zapraszamy do lektury kolejnego tekstu z cyklu "Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf".

Grupa Chorten z ekspansją na południu i zachodzie Polski

Olimpia Wolf: Jakie plany dotyczące rozwoju ma Grupa Chorten do końca 2022 roku?

Krzysztof Pakuła: W tym roku mamy przewidzianą mocną ekspansję przede wszystkim na południu i zachodzie Polski. Za chwilę przekroczymy 2500 placówek handlowych, a stale prowadzimy rozmowy z kolejnymi potencjalnymi partnerami. Jeśli chodzi o pozyskiwane do współpracy sklepy, to rozwijają się także nasze spółki regionalne – Chorten Mazowsze ma ponad 300 punktów, Chorten Północ – blisko 390, Chorten PD – ponad 260, a Elita Kupców działająca na Pomorzu i prowadząca sklepy Limonka prawie 200.

Jak wojna na Ukrainie i sankcje wpływają na funkcjonowanie Państwa sklepów?

Póki co nie widzimy większego przełożenia wojny za wschodnią granicą na funkcjonowanie sklepów naszych partnerów. Nie mamy problemów z dostawami, a wzrost cen u producentów wiązać można raczej z inflacją i decyzjami rządzących. Taka sytuacja miała miejsce jeszcze przez atakiem Rosji na Ukrainę. Na pewno natomiast widzimy w sklepach, zwłaszcza w większych miejscowościach, nowych klientów z Ukrainy. Wielu uchodźców szuka też pracy i często ją znajduje w handlu, także w naszych placówkach.

Potrzeby dotyczące żywności są olbrzymie

Jakie zauważają Państwo zmiany zakupowe od 24 lutego?

W pierwszych dniach wojny obserwowaliśmy oczywiście wycofywanie produktów pochodzących z Rosji i bojkot konsumencki tych sieci handlowych i producentów, którzy nie wycofali swoich działań w tym kraju. W naszych sklepach wyznaczyliśmy punkty, gdzie można przekazywać dary, które trafiają zarówno na Ukrainę, jak i do uchodźców mieszkających już w Polsce. Przyznać trzeba, że o ile w pierwszych tygodniach po ataku hojność klientów była olbrzymia, to teraz zapał do pomocy stopniowo słabnie, mimo, że potrzeby - zwłaszcza dotyczące żywności - są olbrzymie. Klienci z Ukrainy są z kolei bardzo zróżnicowani. Widzimy zarówno osoby, które robią bardzo skromne, podstawowe zakupy, oszczędzając na jedzeniu, jak i takich, którzy mogą sobie pozwolić na produkty z wyższej półki cenowej. Tych pierwszych jest oczywiście więcej.

***

Polska Grupa Sklepów Spożywczych Chorten stworzyła w placówkach handlowych miejsca, w których można zostawić rzeczy potrzebne mieszkańcom Ukrainy, dołączając do akcji miasta Białystok. Także w centrali Grupy Chorten powstał punkt, do którego można dostarczać m.in. środki medyczne i higieniczne, długoterminową żywność, produkty dla dzieci czy śpiwory.