Prezes IGE na FRSiH 2023: Polska jest bardzo dobrym miejscem dla e-commerce

Digitalizacja to nie tylko sprzedaż. Cyfryzacja wkracza w sferę projektowania żywności. Robimy cyfrowo zakupy i cyfrowo za nie płacimy. Sztuczna inteligencja rozpracowuje zaś nasze dane. Te i inne tematy poruszane były w trakcie panelu dyskusyjnego „#technology trends: Zdigitalizowana przyszłość handlu: e-commerce, omnichannel, data marketing”, który odbył się 7 listopada podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 w Warszawie.

Handel elektroniczny w Polsce jest w fazie trendu wzrostowego. Rośnie zarówno e-commerce, m-commerce, jak i omni-commerce, a tym samym złożoność procesu zakupowego – wynika z badań Izby Gospodarki Elektronicznej. Trendy na rynku omawiała Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

- Handel elektroniczny w Polsce ma się dobrze. Dziewięciu na dziesięciu internautów dokonuje zakupów przez internet i robi to regularnie. Wartość rynku szacuje się na ponad 100 mld zł i w ciągu najbliższych lat ma ona wzrosnąć, według PwC, o ponad połowę. Pokazuje to, że przed polskim handlem elektronicznym stoją ogromne perspektywy. O tym, że Polska jest bardzo dobrym miejsce dla biznesu e-commerce świadczy napływ inwestorów zagranicznych. Warto podkreślić, że bardzo dużo firm spoza Polski inwestuje w polski rynek e-commerce, ponieważ widzi na nim swoje perspektywy. Polski konsument bardzo chętnie dokonuje zakupu przez internet. Według naszego ostatniego raportu, konsumenci przenoszą swoje budżety do internetu nie tylko ze względu na sytuację ekonomiczną, ale także dlatego, że uważają e-commerce za szybkie, łatwe i bezpieczne robienie zakupów: dostępny jest szeroki asortyment, są często darmowe dostawy, a także odroczone płatności. Powoduje to, że konsument ma zaufanie do zakupów przez internet. Widać wyraźnie, że polski e-commerce bardzo się wzmocnił w trakcie pandemii. Według naszych badań, 100% osób wskazało, że dokładnie wie, dlaczego wybiera zakupy przez internet. Są to takie czynniki, jak szeroka dostępność produktu, dostawy, dobra obsługa klienta i odpowiedzialne podejście do biznesu przez handel elektroniczny. Chciałabym zwrócić również uwagę na młode pokolenia. Tzw. silver power generation, które rozpoczęło swoją historię zakupową właśnie w czasie pandemii, również polubiło zakupy przez internet i będzie dalej kupować w ten sposób. Natomiast jest to pokolenie, do którego biznes e-commerce musi dostosować swoją ofertę i przygotować się na to, żeby sprzedać w jeszcze bardziej atrakcyjny sposób – ocenia Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.