Prezes ING Usługi dla Biznesu na EEC Online: Zaczęliśmy gonić Europę w segmencie e-commerce

Widzimy zmiany w dokonywanych płatnościach. Istotnie spadła liczba transakcji za pobraniem – do 10 proc. Oznacza to, że Polacy przekonują się do płacenia z góry, czują się w e-commerce bezpiecznie - mówił Bartosz Traczyk, prezes ING Usługi dla Biznesu podczas EEC Online. Jego zdaniem, bezprecedensowy wzrost obrotów w płatnościach e-commerce, jaki miał miejsce w kwietniu powoduje, że powoli w tym segmencie gonimy inne kraje.