Dla polskiego społeczeństwa atak Rosji na Ukrainę był szokiem. Opinia publiczna jednoznacznie potępiła agresję, a niemal wszyscy Polacy zaangażowali się w różnego rodzaju pomoc. Możemy być autentycznie dumni z postawy naszych rodaków - mówi Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry.

Leroy Merlin i Auchan ze spadkiem wskaźników wizerunkowych

- Niedługo po ataku w mediach zaczęły się pojawiać informacje o sankcjach nałożonych na Rosję i firmach, które zakończyły lub przynajmniej wstrzymały działalność w tym kraju. Jednak nie wszystkie: dla dużych koncernów, które zainwestowały w rosyjski rynek wiele milionów dolarów, nie jest to łatwa decyzja. Polska opinia publiczna skupiła się przede wszystkim na dwóch sieciach handlowych z grupy ADEO – Leroy Merlin i Auchan - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry.

- Dla obu sieci obserwujemy od początku marca znaczny spadek wskaźników wizerunkowych i wzrost negatywnych opinii, jakie docierają do konsumentów, co obserwujemy w badaniu YouGov BrandIndex. Wiele osób - nie tylko aktywistów - wzywa do bojkotu obu sieci. W badaniu YouGov BrandIndex mierzymy ponadto rozważanie zakupu w danej sieci (Consideration). Wskaźnik ten jest dobrym predyktorem przyszłej sprzedaży i dla obu sieci uległ w marcu znaczącemu obniżeniu - tłumaczy.

Jak bojkot Auchana wpłynie na wizerunek sieci

- Do bojkotu konsumenckiego trzeba też dodać bojkot ze strony dotychczasowych partnerów i dostawców. Mowa jest wręcz o umożliwieniu zerwania umów bez ponoszenia kar. Szerokim echem odbiła się m.in. decyzja Ekipy o zakończeniu współpracy z Auchan. Miała ona też wyraźny wpływ na wizerunek marki. W świetle wydarzeń na Ukrainie decyzja taka jest jak najbardziej zrozumiała. Z wizerunkowego punktu widzenia jest to także uzasadnione podejście - dodaje.

- Polskie społeczeństwo odkrywa właśnie, że presja konsumencka ma sens, a nasze pojedyncze, drobne decyzje o zakupach w tym czy w innym miejscu mogą się liczyć w swojej masie. Polskie oddziały firm zostających w Rosji są w trudnej sytuacji – z jednej strony angażują się w pomoc uchodźcom tak jak wszyscy, niemniej spotykają się z bardzo negatywnym nastawieniem znacznej części społeczeństwa - podkreśla.

- Osobiście uważam, że kontynuowanie w Rosji działalności i czerpanie z niej profitów w obecnej sytuacji jest głęboko niemoralne. Mam nadzieję, że polskim oddziałom obu firm uda się wywrzeć presję i doprowadzić do zmiany decyzji w centrali, tak jak to miało miejsce w innych przypadkach - podsumowuje Agnieszka Górnicka.