Prezes Lewiatana: Cena ponownie staje się wyznacznikiem decyzji zakupowych [WYWIAD]

Autor: Olimpia Wolf

Data: 01-07-2022, 12:52

Obserwujemy powrót do racjonalnych, przemyślanych i dobrze zaplanowanych zakupów - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding S.A.

Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding S.A. mówi o rozwoju firmy. Fot. materiały prasowe

Lewiatan otworzył 77 nowych sklepów

Jak wyglądal rozwój sieci Lewiatan Holding w pierwszej połowie 2022 roku?

Do końca maja otworzyliśmy 77 nowych placówek handlowych o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej blisko 250 mkw., co sprawia, że parametr powierzchni w skali całej sieci systematycznie rośnie. Prowadzimy ponadto stałe działania zmierzające do podnoszenia jakości zrzeszanych placówek handlowych w zakresie modernizacji oraz wdrażania rozwiązań technologicznych usprawniających pracę oraz minimalizujących koszty funkcjonowania.

Testują też Państwo nowy koncept „Lewiatan w chwilę”.

Tak, to format sklepu detalicznego dedykowany innym, szybszym misjom zakupowym oraz adresowany z myślą dotarcia do młodszych klientów. Jego wyróżnikiem jest dopasowany do oczekiwań lokalnych konsumentów asortyment, usługi dodatkowe oraz inne rozwiązania dobrane do charakterystyki danej lokalizacji. Wraz z nowym konceptem otwieramy się szerzej na współpracę z przedsiębiorcami dysponującymi lokalami o mniejszej powierzchni, a także stwarzamy możliwość remodelingu placówek już funkcjonujących w sieci. Obecnie prowadzimy pilotaż czterech takich placówek w Dylakach, Rybniku, Płocku i Chrzęsnem, a kolejne otworzą się wkrótce. Na bieżąco sprawdzamy, jak nowy format jest odbierany przez klientów i przedsiębiorców sieci. Po zakończeniu etapu pilotażu i analizie wniosków podejmiemy decyzje o szerszej ekspansji konceptu.

Lewiatan Holding inwestuje w transformację cyfrową

Jakie inne działania Państwo podejmowali?



Systematycznie inwestujemy też w transformację cyfrową oraz technologie usprawniające procesy biznesowe w naszej sieci jak system CSA 2.0 wzbogacony o analitykę i system raportowania w oparciu o PowerBi. Finalizujemy także wdrażanie portalu komunikacyjnego Lewiatan Biznes, gdzie w jednym miejscu nasi przedsiębiorcy mają dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do prowadzenia biznesu.

Stawiamy również na rozwój narzędzi do komunikacji z konsumentem. Nasz program lojalnościowy połączony z aplikacją mobilną „Mój Lewiatan” dostępny jest w ponad 80% sklepów, a do września jego zasięg obejmie wszystkie placówki Lewiatana. Wdrożyliśmy w skali ogólnopolskiej nowe modele działań promocyjnych oparte na mechanizmach wielopaków oraz promocji warunkowych. Wkrótce też światło dzienne ujrzy nasza nowa komunikacja reklamowa, nad którą obecnie pracujemy.

Dla klientów ważna jest niska cena żywności

Na ile drożejące ceny żywności wpływają na zmiany zachowań konsumenckich Państwa klientów?

Rosnąca inflacja, spadek siły nabywczej konsumentów oraz niepewność co do przyszłych zdarzeń politycznych i gospodarczych związanych z inflacją i wojną w Ukrainie w oczywisty sposób wpływają na struktury domowych wydatków. Widzimy, że cena ponownie staje się głównym wyznacznikiem decyzji zakupowych. Obserwujemy również powrót do racjonalnych, przemyślanych i dobrze zaplanowanych zakupów.

To z myślą o takich preferencjach konsumenckich prowadzimy dla sklepów programy stałych, dobrych cen, dzięki którym klienci mogą nabywać produkty znanych marek ogólnopolskich oraz regionalnych w korzystnych cenach. W bieżącym roku dokonaliśmy również rewizji założeń strategicznych w obszarze marki własnej Lewiatan. Nowe podejście do asortymentu, poszczególnych grup i marek produktowych będzie widoczne na naszych półkach sklepowych w drugiej połowie roku.

Lewiatan Holding optymalizuje asortyment

Czy strategia biznesowa Lewiatana jest kontynuowana, czy są też w niej nowe elementy?

Kontynuujemy naszą strategię biznesową, której wdrażanie rozpoczęliśmy w 2020 roku. Oczywiście aktualizujemy jej założenia do dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego, jednak jej kluczowe cele i inicjatywy pozostają niezmienne. Najważniejsze nasze działania koncentrujemy w obszarach optymalizacji asortymentu, pozycjonowania cenowego, rozwoju i jakości sklepów, komunikacji z konsumentami, zaangażowaniu w lokalną społeczność oraz optymalizacji procesów i cyfryzacją.

Naszą misją jest tworzyć i rozwijać wspólnie z naszymi franczyzobiorcami najlepiej dopasowane do potrzeb klientów bliskie sklepy. Chcemy być największą siecią franczyzową sklepów detalicznych w Polsce, w której każdy przedsiębiorca łączy siłę ogólnopolskich korzyści z wartością lokalnych relacji.

Z myślą o podkreślaniu lokalnych relacji uruchomiliśmy inicjatywy „Wybieram lokalne”, która popularyzuje produkty pochodzące od lokalnych wytwórców oraz „Urodzeni przedsiębiorcy” promującą rozwój przedsiębiorczości i relacje biznesowe. Od blisko dwóch lat działa także Fundacja PSH Lewiatan Blisko Twoich potrzeb inicjująca i propagująca działania społeczne realizowane przez naszych franczyzobiorców.

Lewiatan wywiera pozytywny wpływ na środowisko

Jakie projekty realizują Państwo z zakresu ESG?

Środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny to dziś najważniejsze aspekty, o których powinna pamiętać każda firma. Obecnie dużo klientów, szczególnie młodych, a także partnerów biznesowych, zwraca uwagę, jakie działania i kroki zostały podjęte, aby firma wywierała pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo lub minimalizowała swój negatywny impakt.

W trosce o środowisko, które jest jednym z elementów obszaru ESG, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie w naszej sieci projektu w formie rankingu ‘’Eko Lider Lewiatana’’, który został skierowany do przedsiębiorców zrzeszonych pod szyldem PSH Lewiatan. W czołówce zestawienia znalazło się dziesięć podmiotów, które w 2021 roku łącznie wyemitowały do atmosfery mniej o 766 ton dwutlenku węgla. Sprawdziliśmy, że by zneutralizować taką liczbę dwutlenku węgla, potrzebny jest las o powierzchni 159 ha. Ranking ma pokazać przedsiębiorcom zrzeszonym w naszej sieci, jak energooszczędne rozwiązania wspierają walkę o klimat jednoczenie realnie zmniejszając koszty funkcjonowania sklepu.

ESG przestało być już tylko dobrą praktyką, której mało kto wymaga.

Tak, coraz więcej firm decyduje się na raportowanie, ponieważ tego oczekują klienci, inwestorzy, dostawcy, a nawet sami pracownicy. Podążając za trendami rynkowymi powinniśmy coraz szerzej patrzeć na obszary ESG i stopniowo wprowadzać je w życie.