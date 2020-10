Prezes Lewiatana: Godziny dla seniorów nie spełniają swojej roli

- W naszej opinii tzw. „godziny dla seniorów" nie spełniają swojej roli. Oczywiście zgadzamy się, że w szczególny sposób powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo osób starszych, ale specjalne godziny zakupów w pierwszej fali pandemii zupełnie się nie sprawdziły - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Robert Rękas, Prezes Zarządu Lewiatan Holding S.A.

- Co więcej to rozwiązanie nie jest korzystne dla żadnej ze stron, ani dla seniorów ani dla pozostałej grupy naszych klientów czy też samych sklepów. Wiosną, kiedy funkcjonowało podobne rozwiązanie, można było wyraźnie zaobserwować, że w godzinach od 10.00 do 12.00 zakupów dokonywało niewielu klientów, a sklepy były niemal puste - dodaje.

Tłumaczy, że seniorzy nie zawsze chcą lub mogą robić zakupy o tej porze, a dla części z nich zakupy robią sąsiedzi lub członkowie rodziny, dla których te ograniczenie są dodatkowym utrudnieniem.

- Klienci będą zmuszeni do robienia zakupów po południu, co w wielu przypadkach, podobnie jak wiosną, najprawdopodobniej skończy się tłokiem lub długimi kolejkami w sklepach, a tego w sytuacji pandemii powinniśmy zdecydowanie unikać. Problem jest także weryfikowanie wieku klientów uprawnionych do zakupów w „godzinach dla seniorów" - podsumowuje.