Prezes Lewiatana: Wdrażamy transformację cyfrową

Zwiększamy naszą efektywność operacyjną i rentowność naszych sklepów poprzez automatyzację procesów – informuje Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Honding SA.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 14-10-2021, 11:41

Robert Rękas, prezes sieci Lewiatan, fot. mat. pras.

Lewiatan zmienia strategię

Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Honding podkreśla, że sieć handlowa przechodzi obecnie transformację cyfrową, aby lepiej dopasować asortyment do potrzeb klientów oraz poprawić efektywność operacyjną.

Tłumaczy, że Lewiatan zmienia strategię, ale zachowuje swoją tożsamość. – Od ubiegłego roku Lewiatan zmienia strategię. Aspirujemy, aby utrzymać pozycję największej sieci franczyzowej. Nasza misja oparta jest na synergii dwóch sił – ogólnopolskiej sieci z lokalnymi relacjami. To połączenie daje nam potencjał i wyróżnik, na bazie którego realizujemy nasze działania. Wiemy, że rynek jest coraz trudniejszy, więc cały czas musimy poznawać naszych klientów – mówi Robert Rękas.

– Bliskość, partnerstwo, przedsiębiorczość i odpowiedzialność – to wartości, na których oparta jest nasza strategia. Biznes, który prowadzimy, ma ludzką twarz. W centrum naszych działań zawsze jest klient – dodaje.

Lewiatan zauważa nowe trendy zakupowe

Zarząd sieci handlowej Lewiatan zauważa zmiany w trendach konsumenckich. Widzi, że rosną wymagania konsumentów, którzy są coraz bardziej świadomi i z uwagą czytają etykiety, szukając wartościowych produktów oraz prostych składów. Zarząd zauważa również wzrost przekonania społecznego, że dobra jakość i wytwarzanie produktów z poszanowaniem środowiska jest już standardem, którego wymaga się od sieci handlowych.

– Klienci przywiązują dużo większą wagę do pochodzenia produktów, szukają produktów lokalnych i regionalnych. Wiele marek próbuje zwrócić się do lokalności, my już tam jesteśmy. Bardzo dużego znaczenia nabiera personalizacja oraz potrzeba wygody. Coraz śmielej klienci kupują też online. Klienci pragną mieć bliżej, łatwiej i szybciej, nie jest więc dziwne, że rosną formaty takie jak supermarkety i mniejsze sklepy – informuje sieć Lewiatan.

Robert Rękas podkreśla, że sieć coraz bardziej dopasowuje się do potrzeb klientów. – Zdobywamy wiedzę o naszych konsumentach i zarządzamy nią dzięki nowym narzędziom technologicznym. Jednoczesnie pozostajemy sobą w najważniejszych dla nas obszarach – rozwijamy silny gen przedsiębiorcy – mówi.

– Tworzymy środowisko technologiczne sieci. Poprawi to kolekcjonowanie i analitykę danych, wzmocni efektywność komunikacji i działalności operacyjnej – dodaje.

Lewiatan to marka zaprojektowana przez przedsiębiorców

Robert Rękas tłumaczy, że Lewiatan stawia na fizyczną bliskość ludzi. – 30 tysięcy pracowników naszej sieci buduje bezpośrednią relację z ponad dwoma milionami naszych klientów. Jesteśmy marką zaprojektowana przez przedsiębiorców, prawdziwych gospodarzy swoich sklepów – mówi prezes sieci.

– „Urodzeni przedsiębiorcy” to inicjatywa naszej sieci, która wystartowała w marcu tego roku. Przygotowaliśmy szereg webinariów oraz filmów na temat przedsiębiorczości. Wszystko to robimy po to, aby promować polską przedsiębiorczość oraz mówić jednym głosem – podkreśla.

Sieć współpracuje z lokalnymi dostawcami i społecznością

Od sierpnia 2020 roku Lewiatan prowadzi kampanię „Wybieram lokalne”. Sieć chce podkreślić, że lokalność to sposób jej działania od ponad 25 lat, który wynika z wartości firmy i siły lokalnych relacji. Celem kampanii jest również pokazanie, dlaczego warto wspierać lokalność i wybierać produkty, które pochodzą od polskich rolników i producentów. Ważnym elementem działań jest podkreślenie znaczenia „małych ojczyzn” i roli patriotyzmu gospodarczego.

– „Wybieram lokalne” to nie tylko produkty, ale też ludzie, którzy je tworzą. Nasi przedsiębiorcy, gospodarze sklepów współpracują wspólnie z lokalnymi producentami – mówi Rękas.

– Chętnie angażujemy się w życie lokalnych społeczności, których sami jesteśmy częścią. Wspieramy banki żywności oraz lokalne domy dziecka. Niedawno powołaliśmy do życia fundację. We wrześniu minął rok jej działania. Fundacja daje możliwość naszym przedsiębiorcom realnie i aktywnie wspierać społeczność lokalną – tłumaczy.

Lewiatan otworzy 200 nowych sklepów

Prezes zapowiada, że Lewiatan chce otworzyć w kolejnym roku 200 nowych sklepów oraz dopasować formaty placówek do otoczenia konsumenckiego.

– Chcemy dbać o partnerów i pracowników naszej sieci. Wierzymy, że partnerstwo da nam efekt synergii i pozwoli lepiej rozwijać wspólny biznes. Będziemy efektywniejsi kosztowo i operacyjnie. Chcemy być ważnym i cenionym partnerem dla franczyzobiorców – podsumowuje Robert Rękas.