Prezes Lidla: zwiększamy efektywność energetyczną firmy

Zwiększamy efektywność energetyczną firmy, w czym pomaga nam wprowadzony w 2020 r. system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001 - informuje Włodzimierz Wlaźlak, prezes zarządu Lidl Polska.

Data: 09-09-2021, 14:52

Włodzimierz Wlaźlak informuje o strategii zrównoważonego rozwoju Lidla. Fot. materiały prasowe

Lidl skontrolował 730 sklepów

Lidl Polska wdrożył strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2025, która wyznacza priorytety w działaniach CSR firmy. Starania w tym zakresie zostały podsumowane w drugim z kolei Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Lidl Polska, w którym opisane są działania, procesy oraz inicjatywy sieci. Raport dotyczy okresu od 1.03.2019 do 28.02.2021.

- Strategia zrównoważonego rozwoju odnosi się do oddziaływania firmy na zasoby naturalne, łańcuch dostaw, działalność operacyjną oraz klientów i zawiera konkretne cele. Wśród istotnych dla Lidl Polska tematów wskazaliśmy m.in. zapewnienie dobrych i bezpiecznych warunków pracy, dbanie o jakość oferowanych produktów i ich wpływ na zdrowie, zapobieganie marnowaniu żywności, przeciwdziałanie zmianom klimatu, ograniczanie ilości plastikowych odpadów, a także wspieranie organizacji działających na rzecz lokalnych społeczności - informuje w raporcie Włodzimierz Wlaźlak, prezes zarządu Lidl Polska.

- Stale zwiększamy efektywność energetyczną firmy, w czym pomaga nam wprowadzony w 2020 r. system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001. W naszych sklepach, magazynach i biurach korzystamy z rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii - dodaje.

Sieć poddała kontroli ponad 730 sklepów, a także 11 centrów dystrybucyjnych oraz budynków centrali pod kątem elementów wpływających na efektywność energetyczną. Lidl posiada również kilkanaście instalacji fotowoltaicznych na dachach sklepów oraz trzy instalacje przy centrach dystrybucyjnych.

Od 2014 r. sieć handlowa montuje w swoich sklepach instalację ogrzewania i klimatyzacji opartą w całości na odzysku ciepła z lad chłodniczych połączoną z instalacją podposadzkową, z użyciem gruntowych pomp ciepła.

Lidl obniża zawartość soli i cukru w swoich produktach

- Zgodnie z wytycznymi przyjętej przez nas strategii REset Plastic redukujemy, przeprojektowujemy i poddajemy recyklingowi plastikowe opakowania. Przeciwdziałamy marnowaniu żywności m.in. poprzez automatyczny system zamawiania towaru w sklepach oraz akcję „Kupuję, nie marnuję”. Oferujemy klientom coraz większą liczbę artykułów certyfikowanych pod względem pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo - podaje Włodzimierz Wlaźlak.

Lidl Polska do końca 2021 r. postawił sobie za cel, aby większość receptur asortymentu kosmetyków marek własnych stała się wolna od mikroplastiku. Grupa Schwarz zobowiązała się do zmniejszenia zużycia plastiku do 20% do roku 2025 oraz do wytwarzania 100% opakowań marek własnych w formie maksymalnie możliwej do recyklingu.

Prezes Lidla informuje również, że sieć pracuje nad zwiększaniem walorów odżywczych produktów marek własnych oraz rozszerzyła asortyment wyrobów wegetariańskich i wegańskich oraz towarów od polskich producentów.

Naszym celem jest obniżenie w asortymencie marek własnych Lidla średniej ważonej zawartości dodanego cukru i dodanej soli o 20% do 2025 roku. W roku 2019 redukcja soli w porównaniu z rokiem 2015 wyniosła 2,1%, a redukcja cukru – 16% - informuje sieć w raporcie.

- Wraz ze swoimi klientami i pracownikami angażowaliśmy się w pomoc charytatywną, np. na rzecz WOŚP. W ciągu 12 lat wspólnego grania wsparliśmy tę fundację kwotą ponad 33 milionów złotych. Przekazując żywność organizacjom takim jak Caritas oraz Federacja Polskich Banków Żywności, pomogliśmy rozwiązywać problem niedożywienia - informuje Włodzimierz Wlaźlak.

Lidl Polska prowadzi 760 sklepów w 376 miastach i 11 własnych regionalnych centrów dystrybucji w Polsce. Zatrudnia 22 003 pracowników. Sieć handlowa jest częścią Grupy Schwarz, która prowadzi działalność w 32 krajach. Działalność ta obejmuje ok. 11 550 sklepów i ponad 200 magazynów oraz centrów dystrybucji w 29 krajach. Lidl zatrudnia łącznie ponad 341 tys. pracowników.