Prezes Netto: Chcemy wejść do grona czołowych detalistów na polskim rynku

Olimpia Wolf: Dlaczego Netto Polska zdecydowało się na przejęcie sklepów Tesco Polska?

Janusz Stroka: Ekspansja Netto na polskim rynku jest jednym z najważniejszych elementów strategii Salling Group. Uważamy, że zakup ponad 300 sklepów to najlepsza opcja, umożliwiająca realizację tej strategii i szybkie osiągnięcie założonej skali ekspansji. Transakcja pozwoli nam w pełni wykorzystać sprawdzoną koncepcję biznesową i docelowo wejść do grona piątki czołowych detalistów na polskim rynku.

Skoro Netto przejmuje sklepy innej sieci, musi widzieć potencjał na rozwój w naszym kraju. Co więc sprzyja Netto w Polsce, a co jest wyzwaniem w rozwoju?

Polska to jeden z największych i najbardziej rozwojowych rynków w Europie i dopóki jest potencjał, który cały czas widzimy, Salling Group będzie inwestować na naszym rynku. To, co nam niewątpliwie sprzyja, to podejście Polaków do dyskontów – ten format cieszy się stale dużą popularnością. Dzięki przejęciu placówek Tesco, zyskamy doskonałą okazję do rozwoju na wchodzie kraju, gdzie dotąd sklepy Netto nie funkcjonowały. Cieszymy się, że będziemy mieli możliwość zaoferowania mieszkańcom tego regionu nowych i pozytywnych doświadczeń zakupowych. Działając na rynku, na którym panuje ogromna konkurencyjność, mamy świadomość konieczności sprostania wielu wyzwaniom. Priorytetem obecnie jest zapewnienie atrakcyjnej oferty, a także najniższych cen. Nie możemy też zapomnieć o pandemii COVID-19, która zarówno dla nas, jak i dla całej branży handlowej nadal pozostaje dużym wyzwaniem i wymaga całkiem nowego podejścia, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pracownikom i klientom sklepów. Charakteryzująca dyskonty elastyczność pozwala nam na szybką reakcję i wprowadzanie zmian oraz udoskonaleń, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko dopasować się do aktualnych wymogów rynkowych.

Kiedy zacznie się rebranding sklepów i na czym będzie polegał?

Dopiero po zatwierdzeniu umowy przez instytucje antymonopolowe będziemy mogli przystąpić do realizacji naszych planów. Spodziewamy się, że stanie się to w czwartym kwartale 2020 r. Do tego czasu skupiamy się na przygotowaniu dalszych działań. Odnowimy sklepy zgodnie z naszą koncepcją 3.0 nie później niż 1,5 roku po sfinalizowaniu umowy. Będziemy to robić tak szybko, jak to możliwe, ale z uwagi na skalę, będzie to oczywiście proces rozciągnięty w czasie.