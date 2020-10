Prezes Netto Polska: Chcemy uruchomić w tym roku 20-30 placówek

- Otwarcie kolejnego sklepu zbliża nas do realizacji założonej przez nas liczby 20-30 placówek, które zamierzamy uruchomić w tym roku ­– mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska.

- Stały rozwój oraz nowe inwestycje, dzięki którym docieramy do kolejnych lokalizacji, sprawiają, że coraz więcej osób ma szansę poznać konkurencyjną ofertę Netto. Nasze dotychczasowe doświadczenia potwierdzają też, że dostępny asortyment, w tym doskonałe wyroby od najlepszych w regionie dostawców, doskonale trafiają w gusta i potrzeby konsumentów w każdym wieku. Mamy nadzieję, że również mieszkańcy Zatora docenią bogatą ofertę produktową i wybiorą Netto jako sklep ich codziennych zakupów – dodaje.

Nowa placówka w Zatorze powstała zgodnie z konceptem 3.0. Na półkach znaleźć można m.in. świeże warzywa i owoce, a także produkty bezglutenowe, bezlaktozowe i bezcukrowe oraz zdrowe artykuły z certyfikatem BIO i eko. Dla osób żyjących w biegu przewidziana została strefa TO GO, oferująca świeże przekąski, sałatki i soki. Na miejscu można kupić także świeżo wypiekane we własnej piekarni chrupiące pieczywo.

W sklepie znajdą się ponadto punkty z artykułami od lokalnych producentów z Małopolski – stoisko mięsne, z wyrobami tradycyjnymi i wędlinami firmy Markam z Kasinki Małej oraz piekarnia Bronowscy z zakładem w Czernichowie, oferująca pieczywo, wyroby cukiernicze, ciastka i desery. Netto oferuje też produkty znanych marek, które są dostępne w ramach pojawiających się cyklicznie, atrakcyjnych programów lojalnościowych.

Nowy sklep Netto w Zatorze jest zlokalizowany przy ul. Władysława Grabskiego 14, niedaleko parku rozrywki Energylandia.

Oprócz otwarć nowych placówek, sieć prowadzi równolegle intensywny remodeling już istniejących. W efekcie, już ponad 150 sklepów funkcjonuje – w mniejszym lub większym stopniu – zgodnie z nowym modelem Netto.