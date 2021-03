Prezes Netto Polska: Klienci oczekują najwyższej jakości za najniższą cenę (wywiad)

Olimpia Wolf: Co dla Netto Polska było największym wyzwaniem podczas 12 miesięcy pandemii?

Janusz Stroka: Głównym wyzwaniem dla dużej sieci handlowej, jaką jesteśmy, było zapewnienie bezpieczeństwa zarówno naszym pracownikom, jak i klientom. W tym celu wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa – m.in. płyny dezynfekujące, maseczki, ekrany ochronne z pleksi i rękawiczki. Kolejnym wyzwaniem było zapewnienie ciągłości funkcjonowania naszych placówek w czasie pandemii.

Na uwagę zasługuje fakt, że rozumiejąc rolę placówki handlowej w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych naszych klientów, nie zamknęliśmy żadnego z naszych sklepów nawet na jeden dzień. W przypadku konieczności wysłania pracowników na kwarantannę, korzystaliśmy z możliwości zatrudnienia pracowników tymczasowych. Dzięki szybkiej reakcji i elastyczności, nie mieliśmy żadnego ogniska COVID-9 w naszych placówkach. Nie możemy też zapomnieć o kwestii zapewnienia klientom dostępu do informacji, co było szczególnie ważne w czasie obowiązywania godzin dla seniorów. Kupujący byli często zdezorientowani – nie wiedzieli, czy mają prawo przebywać w danym momencie w sklepie, czy nie. Problemy te były szczególnie widoczne w weekendy. Od początku pandemii prowadziliśmy i nadal prowadzimy aktywną kampanię informacyjną – zarówno w sklepach, jak i online, tak by zapewnić kupującym stały dostęp do informacji.

Co musieli Państwo zmienić?

Pierwszymi krokami, jakie podjęliśmy, było wyposażenie naszych pracowników w odpowiednie środki ochronne. Sklepy zostały także wyposażone w środki dezynfekujące dla klientów. Wyznaczyliśmy pracowników do kierowania ruchem w czasie godzin dla seniorów. Ich zadaniem było dopilnowanie, by na terenie sklepu przebywały tylko te osoby, które były do tego w danym momencie uprawnione.