Sądzę, że w ciągu dwóch lat będzie całkowity rebranding i standaryzacja wszystkich stacji należących do Orlenu - powiedział w piątek prezes Orlenu Daniel Obajtek. Wskazał, że rebranding przechodzą obecnie stacje w Czechach i Niemczech.

Prezes Orlenu: w ciągu dwóch lat całkowity rebranding wszystkich stacji; fot. shutterstock

Rebranding Orlenu

Obajtek podczas konferencji wymienił, że Orlen jest obecny m.in. w Niemczech, Czechach, na Litwie i Węgrzech. "Stajemy się coraz większą firmą, o coraz większym znaczeniu" - zaznaczył.

"Oczywiście część stacji w Czechach jest pod marką Benzina, one przechodzą rebranding na markę Orlen. Część stacji w Niemczech jest pod marką Star. One również przechodzą na markę Orlen. Sądzę, że w ciągu dwóch lat będzie całkowity rebranding i standaryzacja wszystkich stacji. To zdecydowanie bardziej nas wzmocni" - powiedział Obajtek.

Wskazał, że Orlen cały czas zwiększa liczbę stacji. "W naszej strategii to jest 3,5 tys. stacji. Moje ambicje są zdecydowanie większe. Teraz posiadamy 3 130 stacji, cały czas tę liczbę zwiększamy poprzez rozbudowę (...) stacji i mniejsze, drobne akwizycje. (...) Po to to robimy, byśmy mieli większą siłę, byśmy mogli bardziej inwestować, byśmy mogli przeprowadzać transformację, która jest konieczna dla naszej gospodarki i byśmy byli firmą, która wychodzi naprzeciw naszym klientom, którzy mogą być dumni z rozwoju Orlenu" - stwierdził Obajtek.

Orlen to koncern prowadzący działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Udział Skarbu Państwa w spółce wynosi 49,90 proc. Koncern ma m.in. siedem rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie, oraz ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech i Czechach, a także na Słowacji, Litwie i Węgrzech. W listopadzie 2022 r. Orlen formalnie zakończył proces przejęcia GK PGNiG, największego dostawcy gazu w Polsce, a wcześniej Grupy Lotos - drugiego w kraju dostawcy paliw. Do Grupy Orlen należy też Energa, producent energii elektrycznej, oraz Anwil wytwarzający m.in. nawozy azotowe i tworzywa sztuczne.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl