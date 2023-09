Spadek inflacji nie oznacza spadku cen, a jedynie wolniejsze tempo w jakim rosną - mówi Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu.

Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu. Fot. materiały prasowe

Żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały w sierpniu ogółem o 12,7 proc. w skali roku i staniały o 1 proc. miesiąc do miesiąca.

Dynamika cen spadają kolejny miesiąc z rzędu, ale czy można zakładać, że trend ten utrzyma się na dłużej?

Rosnące ceny energii i surowców mogą spowodować, że w październiku będziemy świadkami odwrócenia trendu spadkowego podwyżek cen żywności.

Spadek dynamiki wzrostu cen

Inflacja w Polsce jest wciąż dwucyfrowa, ale dynamika cen żywności powoli spada. Jak wynika z wynika z danych Eurostatu, w całej Unii spadek wyniósł średnio 6,6 proc. rok do roku.

Czy można zakładać, że trend ten utrzyma się na dłużej? Dr inż. Anna Motylska-Kuźma z Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW jest zdania, że schodzimy nie tyle z wierzchołka drożyzny, co raczej jesteśmy na szczycie spadków dynamiki wzrostu cen.

– Zmniejszone odczyty dynamiki raczej nie są tendencją trwałą. Już w październiku możemy być świadkami odwrócenia trendu spadkowego i powrotów do wzrostów. Przywrócenie rynkowych cen energii czy rezygnacja z zerowej stawki VAT na żywność, z pewnością zwiększą odczyty inflacyjne, szczególnie w I kwartale 2024 r. Poza tym podniesienie płacy minimalnej będzie miało również swoje skutki – dodaje ekspertka.

Inflacja spada, ale nadal pozostaje wysoka

Jakie perspektywy rysują się przed branżą spożywczą na najbliższe kilka miesięcy? Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu w rozmowie z serwisem portalspozyczy.pl zauważa, że spadek inflacji nie oznacza spadku cen.

- Inflacja spada, ale nadal jednak pozostaje wysoka – należy także pamiętać, iż spadek inflacji nie oznacza spadku cen a jedynie wolniejsze tempo w jakim rosną. Nie należy zatem oczekiwać, iż szybko nastąpi wzrost siły nabywczej konsumentów - mówi prezes PIH.

- Dane jakie otrzymujemy od naszego partnera CMR na temat sprzedaży pokazują nadal, iż mamy do czynienia ze wzrostami jedynie wywołanymi inflacją, ponieważ wielkość koszyka nadal się kurczy - tłumaczy.

- Oczywiście piękna pogoda początku września sprzyja handlowi detalicznemu, a szczególnie kategoriom zależnym od pogody. W perspektywie kilku miesięcy mamy też Boże Narodzenie, najważniejszy dla handlu czas natomiast co do optymistycznych prognoz w kwestii siły nabywczej należy podchodzić do nich z ostrożnością - zauważa.

Branża handlowa ma nadzieję na odciążenie z obowiązków sprawozdawczych

Na kondycję branży handlowej w Polsce mają i będą mieć również wpływ liczne obciążenia podatkowe oraz zmiany legislacyjne. Od 2025 roku w naszym kraju będzie obowiązywał system kaucyjny na wybrane rodzaje opakowań po napojach. Placówki handlowe muszą się do tego organizacyjne oraz finansowo przygotować.

- W chwili obecnej czekamy na wybory i nowy Sejm. Należy mieć nadzieję, iż podejdzie on z dużą rozwagą do tworzenia prawa – będzie ono tworzone z większą ostrożnością ze znacznie większą uwagą na opinie praktyków – że konsultacje społeczne będą miały charakter prawdziwie analityczny i rozważny - podkreśla Ptaszyński.

- Branża ma nadzieję na odciążenie z masy obowiązków sprawozdawczych, niedodawanie nowych jak na przykład raportowanie, że 2/3 produktów pochodzi od tych czy innych dostawców. Liczymy także na rozsądne dostosowanie rozwiązań w systemie kaucyjnym tak aby nie demolować istniejących, a te nowe nie dezorganizowały pracy handlu - tłumaczy.

- Należy także oczekiwać nie przeregulowywania branży handlu ustawami, które tylko mogą skomplikować prowadzenie biznesu i większe wsparcie dla inicjatyw samoregulacyjnych, jak chociażby ta najbardziej zaawansowana, czyli Kodeks Franczyzy - podsumowuje Maciej Ptaszyński.

Kolejna konieczność raportowania?

Niedawno PiS przedstawił nowy punkt programu wyborczego - tzw. lokalną półkę - która ma wprowadzić obowiązek, aby supermarkety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców.

Co PIH myśli o propozycji PIS dot. lokalnych półek? - W naszej opinii wprowadzenie takiego wymogu może być silną ingerencją w wolny rynek. Biznes musi działać zgodnie z zasadami wolności gospodarczej, a klienci muszą mieć wybór. Obawiamy się również, że zobowiązanie polskich przedsiębiorców do oferowania owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa w 2/3 pochodzących z lokalnych źródeł będzie wiązało się z kolejną koniecznością raportowania, a temu jesteśmy absolutnie przeciwni - podkreśla prezes PIH.

