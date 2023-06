- Jako organizacja zrzeszająca wiele sieci handlowych i niezależnych sklepów staramy się być dla nich reprezentacją oraz wsparciem w procesach legislacyjnych - mówi Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu.

Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu. Fot. PTWP

Polska Izba Handlu z nowym prezesem

23 maja 2023 odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Handlu, podczas którego wybrano nowe władze Izby na kadencję 2023-2027. Na Prezydenta Rady Izby wybrano pana Andrzeja Ludka. Na Prezesa Zarządu Polskiej Izby handlu wybrano pana Macieja Ptaszyńskiego. Zastąpił on na stanowisku Waldemara Nowakowskiego.

Polska Izba Handlu jest reprezentacją handlu detalicznego

Jakie ma Pan plany, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Polskiej Izby Handlu w ciągu najbliższych miesięcy?

- Polska Izba Handlu jest reprezentacją handlu detalicznego, szczególnie dla mniejszych, niezależnych placówek działających w różnych formach integracji tego segmentu - mówi Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu.

- Jako organizacja zrzeszająca wiele sieci handlowych i niezależnych sklepów, staramy się być dla nich reprezentacją oraz wsparciem w procesach legislacyjnych. Dostarczamy im aktualnej wiedzy, informacji na temat tego, co się dzieje w przepisach i jakie prawne zmiany mogą ich dotknąć. Reprezentujemy ich interesy w relacjach z władzą i legislatorem - tłumaczy prezes PIH.

Handel detaliczny: najbliższe miesiące to nietypowy okres

- Najbliższe miesiące to bardzo nietypowy okres, ponieważ jest to koniec kadencji parlamentu. Staniemy wobec zmienionej rzeczywistości. Trudno powiedzieć, w jakim zakresie nastąpią zmiany, natomiast bez wątpienia będzie to nowe otwarcie. Dlatego warto, żeby interesy małych przedsiębiorców zrzeszonych w różnych systemach franczyzowych czy innych formach integracji znalazły swoje odzwierciedlenie w działaniach parlamentarzystów. To jest i będzie osią działania Polskiej Izby Handlu - tłumaczy Maciej Ptaszyński

- Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorców handlowych jest tym, czym się zajmujemy na co dzień. Będziemy się starali, żeby nasze działania były jeszcze bardziej dynamiczne - podkreśla.

Czym zajmuje się Polska Izba Handlu?

Polska Izba Handlu jest branżową izbą gospodarczą handlu detalicznego. Działa na rynku od 1997 roku. Obecnie zrzesza około 30 tys. sklepów, hurtowni spożywczych i drogeryjnych oraz firmy z otoczenia FMCG.

Wśród członków PIH są takie firmy jak PSH Lewiatan, Delikatesy Centrum, Żabka, Eurosklep, Eurocash, Groszek, frisco.pl, Bricomarche oraz Gama.

Polska Izba Handlu jest członkiem organizacji przedsiębiorców w kraju jak Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Wraz z innymi organizacjami od 2021 roku współtworzy Kodeks Dobrych Praktyk dla Rynku Franczyzy.

Oprac. na podst. fragm. rozmowy wideo. Zapraszamy do obejrzenie i wysłuchania całej rozmowy.

