Prezes PKN Orlen: w marcu 1 mln litrów płynu do dezynfekcji rąk trafi do ARM

Szef PKN Orlen poinformował także, że na potrzeby własne sklepów wielkopowierzchniowych płocki koncern dostarczył dotychczas 200 tys. litrów płynu o działaniu wirusobójczym, co - jak ocenił - zapewnia placówkom, do których produkt trafił, bezpieczne funkcjonowanie.

"1 mln l płynu do dezynfekcji rąk trafi łącznie w marcu do ARM" - napisał w piątek na Twitterze prezes PKN Orlen. "Na stacje @PKN_ORLEN trafiło już 820 tys. l. Bezpośrednio do szpitali i instytucji dostarczyliśmy 300 tys. l, a na potrzeby własne sklepów wielkopow. 200 tys. l, zapewniając im bezpieczne funkcjonowanie" - dodał Obajtek.

W czwartek PKN Orlen podał, że zakład jego spółki zależnej Orlen Oil w Jedliczu, gdzie wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk rozpoczęto 12 marca, wyprodukuje go dwa razy więcej - jak zapowiedział płocki koncern, w marcu będzie to 2,5 mln litrów, natomiast w kwietniu do Agencji Rezerw Materiałowych, innych instytucji i klientów indywidualnych trafi ok. 5 mln litrów produktu.

Zapewniając o większej ilości płynu do dezynfekcji rąk, PKN Orlen zaznaczył, iż jest to możliwe dzięki drugiemu zbiornikowi na ten produkt o pojemności 350 metrów sześc. w zakładzie Orlen Oil w Jedliczu Jak wyjaśnił płocki koncern, dzięki zbiornikowi produkcja i konfekcjonowanie płynu będzie odbywać się w trybie ciągłym z wydajnością ok. 1,2 mln litrów na tydzień.

PKN Orlen informował w czwartek, że na stacje paliw tej spółki w całej Polsce trafiło już ponad 710 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk. Podkreślił przy tym, że dystrybucja płynu prowadzona jest "w trybie ciągłym". Koncern wyjaśnił jednocześnie, że do produkcji płynu do dezynfekcji rąk wykorzystywany jest etanol - 70 proc. składu, woda oraz alkohol izopropylowy, gliceryna i substancje zapachowe.

Jak podawał 16 marca PKN Orlen, w zakładzie Orlen Oil w Jedliczu uruchomiona została druga linia produkcyjna, co pozwoli na wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk w opakowaniach 1-litrowych i w cenie 15 zł za sztukę. Spółka zapowiadała wówczas, że w ciągu tygodnia płyn ten będzie dostępny na wszystkich jej stacjach paliw w całej Polsce. Zapewniała przy tym, iż w dalszym ciągu będą placówki te również zaopatrywane w płyny o pojemności 5 litrów.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, jak podkreślał wcześniej PKN Orlen, "dokonano szybkiego przestawienia linii produkcyjnej" tak, aby spółka Orlen Oil mogła rozpocząć wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk.