Prezes POHiD: Limity klientów i zapewnienie rękawiczek to ogromne wyzwanie dla sieci handlowych (wideo)

Według regulacji wprowadzonych 31 marca, a obowiązujących od 2 kwietnia br. sklepy mają obowiązek zapewnić klientom dostęp do jednorazowych rękawiczek. Od 1 kwietnia ograniczono liczbę klientów w placówkach handlowych - do każdego sklepu może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.

Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji tłumaczy, że wprowadzone ograniczenia stanowią wielkie wyzwanie dla sieci handlowych.

- Rozporządzenie, które weszło w życie 2 kwietnia, jest trudne do zrealizowania, ponieważ nie odpowiada realiom rynkowym. Nie mamy obecnie możliwości, aby każdy klient wchodzący do sklepu otrzymał jednorazowe rękawiczki. Dysponujemy jeszcze zapasami, które są przygotowane dla pracowników, natomiast jeżeli rząd nie będzie w stanie pomóc nam w dotarciu do miejsc, w których możemy kupić rękawiczki, będziemy apelować do rządu o zmianę zasad, tak aby alternatywą dla jednorazowych rękawiczek mógł być żel dezynfekujący lub żel i jednorazowe torebki foliowe zakładane na ręce - mówi Renata Juszkiewicz.

Kolejne ograniczenie związane jest z dostępnością sklepów - w godzinach od 10.00 do 12.00 placówki handlowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach dostępne są dla wszystkich, w tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Prezes POHiD tłumaczy, że jest to gigantyczny problem dla sieci handlowych m.in. z powodu konieczności poproszenia osób poniżej 65. roku życia, aby przed godziną 10.00 opuściły sklep.

- Wylegitymowanie każdej osoby i sprawdzenie jej wieku jest praktycznie niemożliwe. Dlatego proponujemy, żeby seniorzy mogli przebywać w sklepach w pierwszych dwóch godzinach po ich otwarciu. Zapewni to dużo lepszą organizację pracy placówek handlowych - podkreśla Renata Juszkiewicz.

Dodaje, że w pierwszym dniu obowiązywania regulacji nie wszystkie starsze osoby zrozumiały przekaz i przyszły w innych godzinach niż powinny, przez co stały w kolejkach z osobami, od których potencjalnie mogłyby się zarazić.

Prezes POHiD tłumaczy, że obecnie część starszych osób spaceruje po sklepach. - Mają dwie godziny na wyjście z domu i wygląda to tak, jakby traktowały placówkę handlową trochę jak miejsce spędzenia wolnego czasu. W tym samym momencie kilkadziesiąt osób pod sklepem czeka w zniecierpliwieniu na to, żeby mogło do niego wejść i kupić niezbędne produkty - mówi Renata Juszkiewicz.

Więcej w rozmowie wideo.