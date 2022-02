Prezes POHiD o handlu w niedziele: 32 wyjątki są kością niezgody

Od samego początku postulowaliśmy, aby pracownicy handlu mieli prawnie zagwarantowane dwie wolne od pracy niedziele w miesiącu - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Renata Juszkiewicz, prezes POHiD.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 10-02-2022, 09:38

Renata Juszkiewicz, prezes POHiD, fot. materiały prasowe

Handel w niedziele: zmiany od 1 lutego

Od 1 lutego 2022 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja przepisów, która w założeniu ma uszczelnić zakaz handlu w niedziele. W niedziele niehandlowe będą mogły być otwarte tylko te placówki pocztowe, które mogą wykazać minimum 40 proc. przychodów pochodzących z działalności pocztowej.

Mimo, że weszły w życie zmiany w zakazie handlu w niedziele, to nie każda placówka handlowa się dostosowała. Cieszyński Intermarche postanowił "przekształcić się" w dworzec autobusowy. Dzięki temu otworzył się 6 lutego, w niehandlową niedzielę.

Dwa markety Intermarche ogłosiły, że są klubem czytelnika. Dzięki temu mogą być otwarte codziennie, także w niehandlowe niedziele. Jednym z nich jest sklep Intermarche w Oławie. Na swoim oficjalnym profilu na Facebooku napisał: Zapraszamy do #InterPoCzytelni w KAŻDĄ niedzielę od 9:00 do 18:00. Jesteśmy klubem czytelnika, w którym możesz przeczytać, wypożyczyć i kupić książkę. Wspierajmy kulturę! A tak zaprasza do siebie market Intermarche z Lipna: "U nas połączysz przyjemne z pożytecznym! Przeczytasz książkę i zrobisz zakupy. Jesteśmy otwarci w każdą niedzielę od 9:00 do 19:00.".

Prezes POHiD: 32 wyjątki nadal są kością niezgody

- Sieci handlowe zrzeszone w POHiD stosują się do obowiązujących przepisów prawa i od 1 lutego br. należące do nich placówki handlu wielkopowierzchniowego pozostają zamknięte w niedziele. Jak pokazują przykłady z rynku, uszczelniona ustawa o zakazie handlu nie jest idealna i wciąż daje niektórym sklepom możliwość otwierania się w niedziele - tłumaczy Renata Juszkiewicz, prezes POHiD.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że 32 wyjątki ustawowe nadal są kością niezgody i prowadzić będą do dyskryminacji pracowników handlu, gdyż pracownicy zatrudnieni w placówkach działających na zasadzie wyłączeń w ustawie w dalszym ciągu pracują w niedziele. Od samego początku postulowaliśmy, aby pracownicy handlu mieli prawnie zagwarantowane dwie wolne od pracy niedziele w miesiącu - mówi.

- Takie rozwiązanie umożliwiłoby wszystkim sklepom – zgodnie z oczekiwaniami konsumentów – otwarcie się w niedziele oraz pozwoliłoby na osiągniecie celu, jaki leżał u podstaw wprowadzenia zakazu, tj. zapewnienie osobom zatrudnionym w handlu możliwości spędzania czasu z rodziną - podsumowuje.