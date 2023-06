System kaucyjny, efektywny w zakresie zbiórki opakowań, musi spełniać wymogi różnych formatów sklepów - mówi Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Renata Juszkiewicz, prezes POHiD, fot. materiały prasowe

Nowy projekt systemu kaucyjnego

6 czerwca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący systemu kaucyjnego. Projekt musi być skierowany do trzymiesięcznej notyfikacji. Nie blokuje to jednak możliwości rozpoczęcia procedowania w Sejmie.

Nowy projekt systemu kaucyjnego zakłada, że do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 l, szklanych butelek wielorazowego użytku o pojemności do 1,5 l oraz metalowych puszek o pojemności do 1 l doliczana będzie kaucja w wysokości 50 gr. I to wszystko bez paragonu. Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku.

Wdrożenie systemu kaucyjnego to wielkie wyzwanie

Wdrożenie systemu kaucyjnego to wielkie wyzwanie, które stoi przed firmami handlowymi oraz producentami napojów.

- Przyjęcie przez rząd projektu ustawy o systemie kaucyjnym jest długo wyczekiwanym sygnałem dla całego polskiego rynku. Ostatecznie otrzymaliśmy podstawy prawne umożliwiające stworzenie systemu kaucyjnego oraz realizację ambitnych celów selektywnej zbiórki i recyklingu jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Renata Juszkiewicz, prezes POHiD.

- Oczywiście, cieszymy się, że wybrano koncepcję, według której system kaucyjny będzie budowany na zasadach rynkowych, w oparciu o transparentne finansowanie, w sposób umożliwiający powstanie wielu operatorów, co zapewni poszanowanie interesów wszystkich uczestników rynku - tłumaczy.

- Należy jednak przypomnieć, że pierwsze cele (m.in. selektywna zbiórka opakowań PET na poziomie 77%, minimalny udział recyklatu, tzw. rPET, w nowych butelkach z plastiku na poziomie 25%) trzeba osiągnąć w 2025 roku - mówi.

Pozostało niewiele czasu na stworzenie efektywnego systemu kaucyjnego

- Niestety, pozostało już niewiele czasu – zaledwie przyszły rok – na stworzenie efektywnego systemu kaucyjnego. System kaucyjny, efektywny w zakresie zbiórki opakowań, musi spełniać wymogi różnych formatów sklepów, by zbudować łatwo dostępną sieć odbioru opakowań kaucyjnych. Powinien być także intuicyjny. Bez wątpienia konieczne będzie też przeprowadzenie skutecznej kampanii edukacyjnej skierowanej do konsumentów, aby zachęcić ich do oddawania opakowań kaucyjnych. Istnieją obawy, że sama zachęta finansowa może być niewystarczająca, potrzebne będzie zbudowanie odpowiednich nawyków u konsumentów - tłumaczy prezes POHiD.

- Z naszego punktu widzenia, projekt nie ustrzegł się wad, chociażby w postaci objęcia kaucją opakowań po mleku, napojach mlecznych czy jogurtach (zagrożenie sanitarne oraz dla czystości zbieranego odpadu w postaci butelek PET czy puszek). Kontrowersyjny jest także nadmierny wymóg podpisania przez sklep umowy z każdym operatorem systemu kaucyjnego, zamiast z co najmniej jednym - mówi Renata Juszkiewicz.

System kaucyjny: sklep powinien mieć swobodę podpisania umowy z operatorem

- Zdaniem branży, sklep powinien mieć swobodę podpisania umowy z operatorem zapewniającym najlepsze warunki logistyczne w ramach systemu kaucyjnego. Trudny do realizacji jest również obowiązek dobrowolnego odbioru opakowań kaucyjnych przez m.in. sklepy non-food, gdzie napoje są sprzedawane jedynie przy kasach, stąd nasza propozycja objęcia tym obowiązkiem sklepów o powierzchni od 500 m2 zamiast od 200 m2 - mówi.

Zdaniem Renaty Juszkiewicz kolejnym istotnym postulatem jest wyłączenie kaucji jako daniny o charakterze publicznym spod opodatkowania podatkiem VAT na każdym etapie transakcji w całym łańcuchu dostaw produktów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym.

- Jako rynek, sklepy i konsumenci stoimy przed ogromnym wyzwaniem, któremu musimy sprostać dla dobra naszej planety i przyszłych pokoleń - podsumowuje prezes POHiD.

