Prezes POHiD: Ograniczona dostępność cukru wynika z przyczyn niezależnych od handlu

Autor: oprac. OW

Data: 30-07-2022, 11:28

Od kilku tygodni brakuje cukru w niektórych sklepach. Producenci uspokajają: cukru w Polsce nie zabraknie. POHiD tłumaczy, że braki tego produktu wynikają z przyczyn niezależnych od handlu.

POHiD: Ograniczona dostępność cukru wynika z przyczyn niezależnych od handlu, fot. shutterstock

Brak cukru w sklepach. Jaka jest przyczyna?

- Dlaczego w sklepach brakuje cukru? Renata Juszkiewicz, prezes POHiD w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl tłumaczy, że ograniczona dostępność cukru dotyczy jedynie niektórych sklepów i wynika z przyczyn niezależnych od handlu.

- O ilości danego produktu na rynku, jak również jego cenie, decydują mechanizmy podaży i popytu. Obserwujemy wzmożony popyt na cukier wśród konsumentów, którzy robią zapasy w obawie przed szybko rosnącą inflacją - mówi.

Dalszy wzrost inflacji

- Sieci handlowe dostarczają cukier do sklepów w trybie ciągłym, a występujące incydentalnie niedobory są niezwłocznie uzupełniane. Eksperci rynku prognozują dalszy wzrost inflacji. Głównym czynnikiem wzrostu cen żywności są rosnące koszty produkcji, a w szczególności drożejące surowce, nawozy, paliwa i nośniki energii - wyjaśnia prezes POHiD.

- W perspektywie długofalowej wyższe ceny cukru będą oddziaływać na ceny wyrobów cukierniczych i produktów zawierających cukier - podsumowuje Renata Juszkiewicz.

Producenci dostarczają cukier planowo

Jak do tego doszło, że w niektórych sklepach brakuje cukru? Otóż w drugiej połowie lipca konsumenci w Polsce zaczęli masowo wykupywać cukier w sklepach, w których był on najtańszy. Jednym z takich sklepów była Biedronka. Dostawy tego produktu planowane były pod standardowy popyt, a ten niespodziewanie wzrósł. Przez to w sklepach tej sieci można zobaczyć braki na półkach. Biedronka zdecydowała się wprowadzić limity na cukier, tak też zrobiły Aldi i Netto.

UOKiK apeluje zarówno do sprzedawców jak i konsumentów o zachowanie zdrowego rozsądku przy sprzedaży i zakupach cukru. Urząd wskazuje, że reglamentacja towarów jest dozwolona wyłącznie w szczególnych przypadkach np. po ogłoszeniu stanu wyjątkowego.

- Producenci dostarczają cukier planowo, zgodnie z zawartymi wcześniej umowami handlowymi. Nie jest jednak możliwe, aby z dnia na dzień przestawić harmonogram transportu, więc jeśli nagle występuje znacznie większy popyt na cukier, naturalne jest, że odbiorcy muszą poczekać na kolejną dostawę. Radziłbym poczekać kilka dni i wierzę, że sytuacja powróci do normy - uspokaja Michał Gawryszczak, dyrektor biura Związku Producentów Cukru w Polsce.

