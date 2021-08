Prezes PSH Lewiatan: Lokalność jest wpisana w DNA naszej sieci

Z badania PSH Lewiatan wynika, że robiąc zakupy spożywcze, większość klientów (70%) wybiera produkty od lokalnych dostawców.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 23-08-2021, 14:19

Robert Rękas, prezes PSH Lewiatan. fot. materiały prasowe

Polacy chętniej wybierają lokalne sklepy, położone blisko miejsca zamieszkania. Również pochodzenie produktu stało się ważnym kryterium podejmowania decyzji zakupowych – wskazuje na to aż 76,9% respondentów w badaniu przeprowadzonym przez PSH Lewiatan w ramach kampanii Wybieram lokalne. Robiąc zakupy spożywcze większość z nas (70%) wybiera produkty od lokalnych dostawców. Polacy świadomie decydują się na nie, nie tylko ze względu na jakość i świeżość z jakimi są kojarzone, ale również wartości i tradycje, jakie za nimi idą. Czym dla Polaków jest produkt lokalny i co znaczy lokalność?

Według raportu KPMG ,,Konsument w dobie COVID-19’’ lokalizacja sklepu dla 70% badanych była czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe dużo bardziej niż chociażby cena. Raport pokazał, że Polacy są w stanie zapłacić więcej za produkty spożywcze, jeśli pochodzą od lokalnych dostawców. 71% badanych jest skłonna zapłacić za produkty lokalne maksymalnie 10% więcej niż za podobny produkt wyprodukowany za granicą. Natomiast 24% deklaruje gotowość do zapłaty nawet o 30% więcej.

- Lokalność jest wpisana w DNA Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan. Obecnie sprzedaż produktów od lokalnych dostawców jest zdecydowanie wyższa niż jeszcze kilka lat temu. Nasi klienci je wybierają, bo wiedzą, że lokalny produkt jest nie tylko smaczniejszy, ale również zdrowszy. Z drugiej strony sklepy Lewiatan stają się centrum lokalnej społeczności. Angażujemy się we wspieranie lokalnych inicjatyw i społeczności. Naszą misją tworzenie i rozwijanie przyjaznych i bliskich sklepów, najlepiej dopasowanych do potrzeb i oczekiwań lokalnych klientów – mówi Robert Rękas, prezes PSH Lewiatan.

Za co cenimy lokalność?

Jak wynika z badania Świadomość Konsumencka produkty od lokalnych dostawców mają szereg zalet. Przede wszystkim dla 57% Polaków produkty lokalne są świeższe oraz dla 42% smaczniejsze. 27% badanych sądzi, że takie produkty częściej pochodzą z upraw ekologicznych. Zaś 30% Polaków uważa, że zawierają mniej środków konserwujących, dzięki krótszej drodze transportu, jaką muszą przebyć od dostawcy do sklepu. Dla 28% jest to też forma ochrony środowiska. Wybór produktów lokalnych, to wybór ideologii i wartości, jakie wiążą się z produktami od lokalnych dostawców. 47,5% Polaków uważa, że kupując lokalne produkty przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki.

Ponadto, dla 27% Polaków lokalny przedsiębiorca może łatwiej poznać potrzeby konsumentów i lepiej na nie odpowiadać. Dostawca związany z regionem od pokoleń jest w stanie lepiej i szybciej dostrzec, a nawet przewidzieć potrzeby i oczekiwania konsumentów. Bowiem klient często jest sąsiadem, z którym łączy nas więź. To jeden z powodów, dla których to właśnie w lokalnych sklepach można poprosić o dodanie do asortymentu konkretnego lokalnego lub regionalnego produktu.

Ze względu na relacje sąsiedzkie lokalny przedsiębiorca lepiej zna problemy osób z okolicy, a więc i ma większy wpływ na pomoc w rozwiązywaniu trudności. Aspekt lokalności jest bardzo ważny nie tylko ze względu na korzyści, takie jak zdrowsze, smaczniejsze produkty, ale także przez wzajemne wsparcie przedsiębiorców i konsumentów. Lokalność w coraz większym stopniu staje się tożsamością.

Wsparcie lokalnych społeczności

PSH Lewiatan zauważa, że jedną z największych zalet wyboru produktów od lokalnych dostawców to przyczynienie się do rozwoju polskiej gospodarki. Jak wynika z badania jest wiele aspektów, determinujących ważność roli przedsiębiorcy w życiu lokalnej społeczności. Dla blisko 42% badanych przedsiębiorca wspiera polską gospodarkę współpracując z lokalnymi producentami i dostawcami. Po drugie jedna trzecia ankietowanych uważa, że tworzy nowe miejsca pracy oraz ma wpływ na rozwój miasta, gminy, powiatu. Ponadto, dla 24% Polaków ważne jest lokalne odprowadzanie podatków. Kupując od lokalnego dostawcy, wspieramy polską gospodarkę i zatrzymujemy wydane pieniądze w kraju.

- Dzisiaj produkt jest czymś więcej niż tylko składnikiem do przyrządzenia potrawy. Dla Polaków coraz ważniejsza jest historia, jaka kryje się za lokalnym produktem. Dostawcą jest nie tylko nasz sąsiad, ale także właściciel firmy rodzinnej, która w regionie działa już od pokoleń. Wybierając produkty lokalne, przyjmujemy lokalność, jako naszą tożsamość oraz deklarujemy, że ważne są dla nas wartości idące za produktem. Ze względu na ideę lokalności, organizowane są wydarzenia, mające na celu pokazywanie, że produkt to coś więcej oraz promowanie wartości i korzyści, związanych z lokalnymi produktami czy współpracą z lokalnymi dostawcami - informuje sieć handlowa.

II Festiwal Produktów Lokalnych w Lewiatanie

28 sierpnia br. w sklepach Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Produktów Lokalnych. Podczas wydarzenia klienci będą mieć możliwość zapoznania się z ofertą produktów od lokalnych dostawców dostępnych w placówkach handlowych sieci. Celem Festiwalu jest popularyzowanie lokalności oraz przedstawienie oferty produktów z okolicy.

– W tym roku, z okazji II Festiwalu Produktów Lokalnych, klienci mojego sklepu będą mogli zapoznać się z szeroką gamą produktów lokalnych oraz skorzystać z przygotowanych promocji. Cieszy mnie, że to już kolejna edycja Festiwalu, bo moim zdaniem rozpowszechnianie aspektu lokalności jest bardzo istotne. Często słyszę od klientów pytanie skąd pochodzi dany produkt, bo zależy im, aby był lokalny lub szukają produktów regionalnych. Wtedy zawsze z radością odpowiadam, że to nasz, rodzimy produkt i opowiadam historię lokalnego dostawcy, dzięki któremu możemy cieszyć się bogactwem naszej okolicy, w której żyjemy i mieszkamy – mówi Anna Kubas-Fałczyk, właścicielka sklepu Lewiatan w Dąbrowie Chełmińskiej.