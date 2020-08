Prezes PSH Lewiatan: Rozwój sieci jest kluczowym punktem naszej strategii

Nowo otwarte sklepy, które zostały uruchomione w województwach dolnośląskim i opolskim, zostały kompleksowo przystosowane do standardów sieci Lewiatan. Placówka w Gozdnicy zajmuje powierzchnię 170 m2, w Jaszkowej 103 m2, natomiast w Krapkowicach 152 m2. W ofercie sklepów klienci znajdą pełną ofertę asortymentową Lewiatana. Wśród nich znajduje się 5000 znanych i zaufanych produktów, w tym pochodzących od lokalnych i regionalnych dostawców, jak: świeże owoce i warzywa, pieczywo i wyroby cukiernicze, mięso, wędliny, nabiał, a także wyroby garmażeryjne. W asortymencie znajduje się także szeroka oferta produktów marki własnej Lewiatan w najpopularniejszych kategoriach.

– Otwarcie Lewiatana w Krapkowicach niesie za sobą wiele korzyści dla okolicznych mieszkańców m.in. w postaci bogatego asortymentu naszego sklepu. Jako przedsiębiorcy także cieszymy się z dalszej perspektywy współpracy i jesteśmy przekonani, że decyzja o wstąpieniu do sieci przyczyni się do naszych kolejnych sukcesów w branży handlowej – mówi właścicielka sklepu w Krapkowicach Magdalena Donitza.

Ekspansja – kluczowy punkt strategii PSH Lewiatan

– Rozwój sieci jest kluczowym punktem naszej strategii, ale intensywnie pracujemy także nad dopasowaniem i optymalizacją naszego asortymentu. Naszym priorytetem na najbliższy czas jest również rozwój marki własnej Lewiatan, jak również bliska współpraca z polskimi producentami, którzy zaopatrują nasze sklepy w najlepsze produkty lokalne i regionalne. Chcemy, jak najlepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania naszych klientów, dlatego dążymy do wypracowania jednolitego standardu wszystkich placówek zrzeszonych w naszej sieci – komentuje Robert Rękas, Prezes PSH Lewiatan.

Rozwój sieci to jeden z priorytetów w strategii Lewiatana. Zakłada ona dwutorową ścieżkę ekspansji, zarówno poprzez przystępowanie do sieci nowych przedsiębiorców, jak również rozwój biznesów tych, którzy działają już spod szyldem Lewiatana. Nowo otwarte placówki handlowe obejmują różne formaty dopasowane do potrzeb lokalnych klientów - od mniejszych powierzchni po duże supermarkety. Od początku tego roku sieć zwiększyła się o 87 nowych sklepów.

– Z Polską Siecią Handlową Lewiatan współpracujemy już od ponad 6 lat. Cieszymy się, że z sukcesem uruchomiliśmy nasz kolejny sklep pod szyldem tej sieci. To dla nas przede wszystkim gwarancja dalszej owocnej współpracy i rozwoju naszego biznesu – komentują Piotr Satława i Jacek Dziułka, właściciele sklepu Lewiatan w Jaszkowej.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan to jedna z najdłużej funkcjonujących sieci franczyzowych. Obecnie na terenie całej Polski zrzesza ponad 3200 placówek handlowych zatrudniających 30 tys. pracowników. Łączne obroty w 2019 roku przekroczyły 13,6 mld zł.