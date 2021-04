Prezes PSH Lewiatan: Stawiamy na ekspansję i cyfryzację

PSH Lewiatan w 2020 roku wypracowała 12,9 mld złotych obrotu detalicznego.

Ekspansja, transformacja cyfrowa, rozwój marki własnej i wspieranie lokalności to kluczowe filary rozwoju sieci w 2021 roku.

Sieć planuje w tym roku otwarcie 250 nowych placówek.

Nowe oczekiwania i trendy w zakupach – tak zapisał się w historii handlu rok 2020. Liczne obostrzenia nałożone na sektor wpłynęły zarówno na zmianę modeli działania sieci, jak i nawyki zakupowe konsumentów. W wyzwania współczesnego rynku wpisuje się wdrażana od ubiegłego roku strategia PSH Lewiatan. Transformacja cyfrowa, rozwój marki własnej i wspieranie lokalności to kluczowe filary rozwoju sieci w 2021 roku.

- Pomimo wielu przeciwności w 2020 roku wypracowaliśmy 12,9 mld złotych obrotu detalicznego, to wzrost o 4% w porównaniu do 2019 roku. To dobry wynik zważywszy na trudną sytuację, z jaką musieliśmy się mierzyć w minionym roku. Bardzo dobre wyniki osiągnęła marka własna, sprzedaż detaliczna jej produktów osiągnęła poziom 780 mln złotych, co odpowiada wartości sprzedaży dużego producenta żywności w Polsce – mówi Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding S.A.

W 2021 roku otoczenie rynkowe pozostanie wymagające. Sieci handlowe będą się mierzyć

z koniecznością poprawy swojej efektywności operacyjnej. W centrum uwagi pozostanie klient, a priorytetem handlu detalicznego pozostanie dopasowanie się do jego zwyczajów i potrzeb zakupowych. Korzystając z doświadczeń ub.r. Lewiatan postawił na realizację czterech głównych celów. Pierwszy to wzmocnienie procesu komunikacji z konsumentem poprzez nowe kanały i nowe narzędzia. Drugi to wzmocnienie komunikacji wewnątrz sieci. Trzeci cel to budowa środowiska cyfrowego Lewiatana. Czwarty cel to wzmocnienie siły i wartości marki. I temu służyć ma nowy koncept sklepu typu convenience.

Priorytetowe miejsce w strategii PSH Lewiatan zajmuje ekspansja. W 2020 roku pomimo pandemii w ramach sieci otworzono 170 nowych sklepów. Wzrosła też średnia powierzchnia otwieranych sklepów i dziś przekracza ona 200 mkw. Od początku tego roku klienci sieci mogą robić zakupy w nowo otwartych placówkach w małopolskim Pcimiu oraz w Barlinku na Pomorzu Zachodnim, a powierzchnia każdej z nich przekracza 1000 mkw. W lutym do Lewiatana dołączyły także sklepy w Bieżuniu i Rozogach, każdy z nich ma powierzchnię bliską 500 mkw.

- Pomimo wyjątkowej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się w wyniku pandemii z sukcesem kontynuujemy ekspansję Lewiatana. Cieszy mnie fakt rosnącej powierzchni naszych sklepów. Nowe formaty sklepu to szersza oferta asortymentu i produktów pochodzących od lokalnych dostawców oraz bogaty wybór świeżych produktów. Planujemy, że w tym roku otworzymy 250 nowych placówek Lewiatana. Pracujemy też nas nowym konceptem sklepu typu convenience, którego robocza nazwa brzmi „Lewiatan po drodze”. To koncept sklepu, który wciąż dynamicznie się rozwija. W naszej sieci będą to placówki o mniejszej powierzchni poniżej 100 mkw., bardziej dopasowany do lokalnych potrzeb konsumentów. Liczę, że jeszcze w tym roku ten projekt zadebiutuje na rynku - mówi prezes PSH Lewiatan.

W 2020 roku udział produktów marek własnych w rynku FMCG wzrósł o 1 pp czyli o 1,7 mld złotych. To istotny element strategii PSH Lewiatan. Produkty marek własnych z racji dobrego stosunku jakości do ceny są istotnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność sklepów przynależących do sieci Lewiatan. Obecnie sieć współpracuje z ponad 130 zaufanymi polskimi producentami, dzięki którym w ofercie znajduje się już 25 kategorii produktów i ponad 500 artykułów marki Lewiatan.

- Wartość sprzedaży produktów marki własnej sieci systematycznie rośnie. W 2020 roku wzrosła o 10% r/r do kwoty 780 mln złotych. Widzimy ogromny potencjał tej kategorii produktów. Dlatego wciąż rozwijamy nasz asortyment w istniejących grupach. W bieżącym roku pojawią się też nowe kategorie najbardziej poszukiwane i oczekiwane przez klientów, takie jak nabiał i wędliny - dodaje Robert Rękas.

Transformacja cyfrowa to kolejny cel jaki na ten rok postawił Zarząd sieci. Celem cyfryzacji jest zwiększenie efektywności obecnego modelu biznesowego i wzrost satysfakcji klientów. Na tym procesie zyskają też właściciele sklepów Lewiatan. Automatyzacja procesów pozwoli im dopasować oferty i promocje do indywidualnych wymagań klientów, obniży koszty działalności oraz poprawi efektywność ich biznesów.

- Oferowanie dopasowanych rozwiązań i zapewnienie konsumentom satysfakcjonujących doświadczeń zakupowych to aspekty, które szczególnie zyskały na znaczeniu w wyniku ostatnich wydarzeń. Jako Lewiatan chcemy odpowiadać na te oczekiwania jak najlepiej, dlatego dla naszych klientów wciąż rozwijamy aplikację mobilną „Mój Lewiatan”. Umożliwia ona bieżący dostęp do najnowszych promocji obowiązujących w całej sieci, jak i poszczególnych sklepach Lewiatan. Za pomocą aplikacji klienci mogą skorzystać też z wygodnego planowania zakupów oraz mobilnej wersji programu lojalnościowego – mówi prezes.

Pandemia tylko przyspieszyła trendy konsumenckie, które już wcześniej kiełkowały. Wzrosła świadomość Polaków związana z dbałością o zdrowie, a co za tym idzie jakością żywności i źródłem jej pochodzenia. Klienci zaczęli poszukiwać produktów zdrowych, jakościowych, smacznych i pochodzących z okolicy. Z badań instytutu GfK Polonia wynika, że ekoświadomość i lokalność są dominującymi trendami konsumenckimi.

- To potwierdza jak ważny stał się w ostatnim roku patriotyzm konsumencki. Polacy świadomie podchodzą do codziennych zakupów i coraz chętniej zwracają się w kierunku lokalności, kupując artykuły z ich najbliższej okolicy. Znacznie częściej skłaniają się ku lokalnym i polskim produktom, które są dla nich synonimem zdrowia, świeżości i wysokiej jakości. W naszych sklepach produkty

pochodzące od lokalnych dostawców są oznaczone specjalnym logo „Wybieram lokalne” - podsumowuje Robert Rękas.