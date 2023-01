Niezależnie od wyzwań nadal inwestujemy w rozwój sieci. W 2022 roku otworzyliśmy 195 nowych sklepów - z Robertem Rękasem, prezesem Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan rozmawia Olimpia Wolf.

PSH Lewiatan inwestuje w rozwoj sieci. Na zdjęciu: Robert Rękas, prezes PSH Lewiatan. Fot. materiały prasowe

Robert Rękas: idziemy za potrzebami klientów

Olimpia Wolf: 2022 rok nie był łatwy dla firm, w tym dla przedsiębiorstw z branży handlowej. Na ile zmieniły się preferencje konsumentów?

Robert Rękas: Rzeczywiście, rok 2022 to czas wielkich turbulencji i wyzwań, z jakimi mierzy się nasza gospodarka, ale także każdy pojedynczy przedsiębiorca. Myślę tu m.in. o pandemii, wojnie w Ukrainie, znaczącym wzroście kosztów prowadzenia działalności oraz dwucyfrowej inflacji. Skutkiem obecnej sytuacji gospodarczej jest zmiana zachowań zakupowych klientów, która istotnie wpływa na działalność branży handlowej, w tym oczywiście naszych sklepów. Kluczowym elementem decyzji zakupowych ponownie jest cena, a co za tym idzie promocje oraz value for money, czyli produkt dobrej jakość w przystępnej cenie. W ślad za zmieniającymi się potrzebami konsumentów ewoluuje również nasz model biznesowego wsparcia przedsiębiorców.

Lewiatan z nową strategią dla marek własnych

Jak Polska Sieć Handlowa Lewiatan podsumowuje 2022 rok?

Ubiegły rok zamykamy wynikiem przekraczającym 15,2 mld obrotu, co oznacza około 15 proc. wzrost. To dobry wynik, zważywszy na trudną sytuację, z jaką mierzymy się w okresie ostatnich lat. Był to bardzo pracowity rok dla naszej sieci. Koncentrowaliśmy się na dokończeniu procesu cyfryzacji sieci, a w ramach tego szczególnie na wdrożeniu we wszystkich sklepach Centralnego Systemu Analitycznego pozwalającego na automatyzację procesów z pełną analityką i raportowaniem w oparciu o Power BI oraz uruchomieniu platformy komunikacyjnej i zadaniowej Lewiatan Biznes. Rozwiązania te pozwoliły nam na rozszerzenie portfolio działań promocyjnych o nowe modele aktywności opartych na mechanizmach wielopaków oraz promocji warunkowych. Realizujemy również w kolejnych sklepach projekt optymalizacji i dopasowania asortymentu do potrzeb zmieniającego się rynku i klienta. Kolejnym działaniem, które rozwinęliśmy w tym roku, a które odpowiada na potrzebę angażującej komunikacji z naszymi klientami, jest aplikacja mobilna „Mój Lewiatan” pełną inspiracji oraz ofert promocyjnych, a także specjalnymi ofertami lokalnych sklepów. Całość wspiera program lojalnościowy pod tą samą nazwą.

Jesteśmy zadowoleni z ponad 20 proc. wzrostu sprzedaży produktów marki własnej. Jej szacunkowa sprzedaż detaliczna w tym roku wyniesie ponad 950 ml zł. Wypracowaliśmy nową strategię zakładającą zarówno odświeżenie istniejących jak i wprowadzenie zupełnie nowych kategorii produktów. Pierwsze efekty zobaczymy już z początkiem przyszłego roku. Systematycznie inwestujemy w rozwój sieci i to niezależnie od wyzwań. W 2022 roku otworzymy 200 nowych sklepów. Pracujemy również nad nowym konceptem, w ramach którego uruchomiliśmy 10 pilotażowych placówek „Lewiatan w chwilę”, który pozwala na szybkie, precyzyjne, ale zarazem kompleksowe zakupy.

W tym tak trudnym roku mnóstwo pracy miała również nasza Fundacja Lewiatan „Blisko Twoich Potrzeb”, w ramach której nasi przedsiębiorcy wykazali empatię i ogromne serce i zaangażowali się w aktywne wsparcie zarówno uchodźców z Ukrainy jak i lokalnych potrzeb. Całość inicjatyw zamyka zmieniona komunikacja marki, której ambasadorem został Tomasz Jakubiak – kucharz ceniący lokalne produkty.

Lewiatan zwiększa efektywność kosztową

Jakie są obecnie najważniejsze cele dla sieci Lewiatan?

Bieżąca sytuacja polityczno-gospodarcza nauczyła nas, że plany powinny być krótkoterminowe i uwzględniać zwinną zmianę pozwalającą sprawnie dopasować się do nowych warunków rynkowych. Nasze cele nadrzędne to dalsza budowa pozycji silnej sieci franczyzowej poprzez rozwój i zwiększanie udziału w rynku oraz bycie najlepszym partnerem niezależnego przedsiębiorcy. Chcemy to realizować przede wszystkim poprzez pełne wykorzystanie efektów cyfryzacji PSH Lewiatan, którą wprowadziliśmy w ramach zrealizowanej strategii 2020-2022.

Będziemy się głównie koncentrować na jeszcze bardziej precyzyjnym dotarciu do konsumenta oraz zwiększeniu efektywności kosztowej i operacyjnej naszej organizacji. Co prawda rząd zadecydował o zamrożeniu cen energii dla małych i średnich firm, co pozwoli nam lepiej przygotować się na gwałtowny wzrost cen energii, jednak to tylko odroczenie. Stąd w przyszłym będziemy dalej rozwijać nasz autorski projekt „Energooszczędny sklep – Zrównoważony biznes”, wspierający przedsiębiorców sieci we wdrażaniu energooszczędnych i przyjaznych środowisku rozwiązań.

