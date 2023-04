Shoper, którego przychody wzrosły w I kwartale 2023 roku o 33 proc., obserwuje w kwietniu utrzymanie dobrych dynamik - poinformował podczas telekonferencji dla mediów i analityków członek zarządu ds. handlowych Paweł Rybak.

Marcin Kuśmierz , prezes zarządu Shoper SA

"Widzimy bardzo dobre, podobne dynamiki do poprzednich miesięcy. Ten drugi kwartał i trzeci jest dla e-commerce trochę bardziej uśpiony pod kątem zachowań zakupowych klientów końcowych naszych merchantów. My mając wiele naszych przychodów skorelowanych z GMV, zawsze jesteśmy ostrożni, ale pierwszy miesiąc tego drugiego kwartału jest bardzo optymistyczny. Mocno pracujemy, żeby rosnąć wyżej niż rynek. Przed majówką żadnych negatywnych zaskoczeń" - powiedział Rybak, pytany czy w II kwartale utrzymują się dynamiki z I kw. br.

Przychody Shopera

Przychody Shopera w pierwszym kwartale 2023 roku wzrosły o 33 proc. do 35,1 mln zł. Skorygowana EBITDA zwiększyła się o 41 proc. do 11,4 mln zł. W efekcie rentowność Shoper wzrosła o 1,7 p.p., osiągając poziom 32,4 proc.



Łączna wartość transakcji w sklepach internetowych Shoper (GMV Sklepy) wzrosła w pierwszych trzech miesiącach tego roku o 14 proc. do do 1,92 mld zł. Zwiększyła się także łączna wartość sprzedaży w sklepach internetowych, powiększona o dodatkowe kanały sprzedaży, takie jak platformy handlowe czy porównywarki cenowe (GMV Omnichannel). Przekroczyła ona 2,1 mld zł, czyli o 15 proc. rdr.



Wskaźnik take rate, czyli prowizji od sprzedaży w pierwszym kwartale 2023 roku wzrósł rdr o 0,26 pkt. proc. do 1,83 proc.



Prezes Marcin Kuśmierz po dobrych wynikach za I kwartał podtrzymał zeszłoroczne cele, które zakładają m.in.: dynamikę wzrostu GMV co najmniej dwukrotnie większą od zwyżki rynku e-commerce w Polsce, dynamikę wzrostu przychodów co najmniej 2 razy wyższą niż GMV, dalszą poprawę take rate dzięki szybkiej zwyżce ARPU oraz wzrost marży EBITDA rdr.





"Będziemy walczyli o kolejne rekordy, a patrząc na wyniki I kwartału, pozostajemy optymistyczni, co do rozwoju w kolejnych kwartałach i w całym roku 2023. Otoczenie rynkowe jest i pozostanie niesprzyjające w najbliższych miesiącach, jednak patrząc na naszą działalność i na ostanie kwartały, jesteśmy przekonani, że mamy na to dobrą receptę. Wiemy, jak trzymać koszty w ryzach i, patrząc na cały 2023 rok, jesteśmy przekonani, iż będzie rekordowy" - zapowiedział.



Kuśmierz potrzymał także oczekiwania dotyczące jednocyfrowej dynamiki wzrostu rynku e-commerce w Polsce w 2023 roku. Jego zdaniem, prognostykiem ożywienia popytu konsumenckiego w drugiej połowie roku, może być II kwartał.

E-commerce w Polsce

"Nie spodziewajmy się fajerwerków na rynku e-commerce w Polsce, siła nabywcza konsumenta maleje kwartał po kwartale, a e-commerce to integralna część całego rynku handlu. Myślę, że prognostykiem będzie II kwartał. Spodziewamy się powrotu optymizmu konsumentów w II półroczu i tego, że przy spadającej inflacji, co powinno przyspieszyć w II połowie roku, nastroje konsumenckie będą się polepszały" - powiedział.



Shoper dostarcza oprogramowanie dla e-commerce w modelu SaaS (Software as a Service). Spółka oferuje rozwiązania wspierające użytkowników w prowadzeniu, zarządzaniu i rozwoju własnej sprzedaży online. W ramach usług dodatkowych udostępnia m.in. wsparcie w obszarze marketingu, logistyki czy płatności.



Członek zarządu ds. handlowych powiedział, że Shoper we współpracy z firmą Apilo udostępnił właśnie klientom nową aplikację “Opisy AI”, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania opisów produktów sprzedawanych w internecie nie tylko do sklepu internetowego, ale również na potrzeby innych kanałów sprzedaży.

