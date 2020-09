Prezes sieci Decathlon: Bierzemy udział w prozdrowotnej rewolucji

Wprowadzacie Państwo na półki Decathlonu produkty spożywcze od Purelli? Czy to początek nowej filozofii w myśleniu o ofercie sklepu sportowego?

Dzięki takim nietypowym wydarzeniom jak lockdown pewne rzeczy widać wyraźniej. I tak kiedy zaczął się Covid zapytaliśmy wszystkich liderów Decathlon, jak ich zdaniem, trend umocni się w czasie i po zakończeniu epidemii. Oczywiście jedną z najpopularniejszych odpowiedzi była powszechna digitalizacja handlu, ale również większe zainteresowanie zdrowym trybem życia. Dla naszych klientów uprawianie sportu oznacza to nie tylko ćwiczenia, ale także zdrowe odżywianie. Covid uświadomił nam, że nasza oferta nie wybiega aż tak daleko i postanowiliśmy to zmienić. Oferta Purelli jest tym, co stanowi doskonałe dopełnienie naszego asortymentu w tej układance prozdrowotnej.

Wierzymy, że to dopiero początek naszego rozwoju w tym segmencie, bo zainteresowanie zdrowym odżywianiem rośnie. Widzimy to na półkach sklepów spożywczych. My także zamierzamy wziąć udział w tej rewolucji i oferować coraz więcej produktów nie tylko do ćwiczeń, ale także zdrowego odżywiania, czy uzupełniania energii w czasie ćwiczeń.

Covid ujawnił także wagę lokalności. Jak ten element wpłynie na Państwa działalność?

Dostrzegamy wzrost znaczenia lokalności i zorientowanie się klientów na ofertę bliższą, także geograficznie. Stąd m.in. nasz pomysł na współpracę z polskim producentem Purellą na lokalnym rynku. Możliwe, że ta współpraca ewoluuje w przyszłości na inne rynki, ale zaczynamy tutaj. Zauważamy też lokalne upodobania Polaków, którzy znacznie bardziej niż konsumenci we Francji czy Hiszpanii są zainteresowani ofertą odżywek dla osób uprawiających sport. Odpowiadamy na ich potrzeby znacznie szerszą półką niż nasze sklepy we Francji czy Hiszpanii.

Szukamy także lokalnych dostawców, aby móc korzystać z dobrodziejstw krótszych łańcuchów dostaw. W ciągu kilku najbliższych miesięcy otworzymy w Polsce dużą fabrykę rowerów wspólnie z lokalnym partnerem. Będziemy tam produkować ponad 1 milion rowerów rocznie wyłącznie dla Decathlon. Od kilkunastu lat Polska jest ważnym krajem w globalnym łańcuchu dostaw, mamy kilka lokalnych partnerstw, związanych z produkcją sportowych produktów plastikowych oraz metalowych.

Więcej czytaj na www.dlahandlu.pl.