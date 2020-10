Prezes Unitop: Mali przedsiębiorcy stracą na wprowadzeniu godzin dla seniorów

PIH: Niemal puste sklepy przez dwie godziny dziennie to straty finansowe dla branży

- Powrót do godzin dla seniorów może zwiastować kolejne zmiany i ograniczenia w handlu, np. wprowadzenie rygorystycznych limitów klientów w sklepie. Wprowadzanie restrykcji w sprzedaży to kolejny cios dla małego biznesu. Sytuacja, w której sklepy będą musiały wypraszać klientów spowoduje kolejne straty – ocenia Marek Moczulski.

Dodaje, że przedsiębiorcy podkreślają również, że niejasne są wytyczne dotyczące tego ograniczenia. Do Polskiej Izby Handlu napływa wiele zgłoszeń od sklepikarzy. Nie jest to rozwiązanie, które wspiera rozwój biznesu, a jedynie doprowadza do konfliktowych sytuacji pomiędzy sprzedawcami a klientami.

I podkreśla, że w czasach niepewności powinny być podejmowane działania mające na celu pobudzenie gospodarki. Do walki z pandemią niezbędne są środki finansowe, a konsumpcja napędza gospodarkę. Wszelkie ograniczenia mogą doprowadzić do recesji.

Od 15 października dla osób powyżej 60 roku życia wprowadzone będą w sklepach, aptekach oraz drogeriach od 10.00 do 12.00 godziny dla seniorów, w czasie których tylko starsze osoby będą mogły zrobić zakupy.

