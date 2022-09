Gala przyznania nagród w plebiscytach Prime Property Prize oraz PropTech Festival to jedno z kluczowych wydarzeń Property Forum i ważne spotkanie towarzyskie w branży nieruchomości. 19 września 2022 r. poznaliśmy laureatów obu konkursów.

Prime Property Prize 2022: Oto najlepsze nieruchomości i ich twórcy!/fot. materiały prasowe

Prime Property Prize to konkurs, który wyłania firmy oraz projekty, które w ostatnim roku miały największy wpływ na wydarzenia na rynku nieruchomości komercyjnych, a także osobistości, których spektakularne działania odegrały kluczową rolę w rozwoju całej branży.

PropTech Festival to z kolei konkurs skierowany do twórców innowacyjnych technologii dla nieruchomości promujący najciekawsze rozwiązania.

Prime Property Prize 2022: Poznaj najlepsze nieruchomości i ich twórcy

Laureatów obu plebiscytów poznaliśmy podczas gali, która odbyła się 19 września w hotelu Sheraton Grand Warsaw. Uroczyste wydarzenie prowadzili Małgorzata Burzec-Lewandowska, redaktor naczelna, PropertyDesign.pl, zastępca redaktora naczelnego, PropertyNews.pl i Robert Posytek, redaktor naczelny, PropertyNews.pl, zastępca redaktora naczelnego, PropertyDesign.pl.

Prime Property Prize: poznaj laureatów

W kategorii Inwestycja Roku Rynek Powierzchni Handlowej statuetka trafiła do wyjątkowego miejsca, łączącego historię i współczesność. Głosami Czytelników portalu Propertynews.pl oraz jury nagrodzono pierwszy etap przebudowy Renomy we Wrocławiu. Nagrodę odebrał Łukasz Duczkowski, Globalworth Polska.

- Dziękuję w imieniu wszystkich zaangażowanych w proces przebudowy. Nagroda i zainteresowanie ze strony najemców i feedback naszych klientów pokazuje, że decyzja podjęta ponad 3 lata temu była dobrą decyzją. Zapraszam do odwiedzenia Renomy! - mówił Łukasz Duczkowski.

Kolejna kategoria w konkursie Prime Property Prize to Biurowiec Roku. Jury i czytelnicy zdecydowali, że najlepszy biurowiec minionego roku znajduje się w Warszawie, a jest nim Varso Tower. Nagrodę odebrali Krzysztof Wilczek, Country Development Director i członek zarządu HB Reavis oraz Marcin Chruśliński, manager projektu Varso Tower.

- Dziękuję, jestem niezmiernie dumny, że w imieniu zarządu HB Reavis mogę odebrać tę nagrodę - powiedział Krzysztof Wilczek.

Marcin Chruśliński dodał: - Chciałbym podziękować HB Reavis, wszystkim ludziom, którzy włożyli dużo wysiłku, aby tak ładnie prezentował się w panoramie miasta.

Najlepszą inwestycją magazynową głosami czytelników i jury został pierwszy w Polsce tak zaawansowany magazyn dla branży spożywczej, zbudowany przez firmę 7R dla Żabki. Nagrodę odebrali Ryszard Gretkowski, wiceprezes 7R oraz Andrzej Potyra, Head of Żabka Property, Żabka Polska.

- Chciałem bardzo serdecznie podziękować jury za dokonanie tego wyboru. Magazyn jest autentycznie nieprawdopodobny, nowoczesny, wybiegający w przyszłość. Chciałem podziękować przede wszystkim najemcy i inwestorowi, firmie Żabka i generalnemu wykonawcy firmie Bremer, a także zespołowi 7R! - mówił Ryszard Gretkowski.

- Szanowni Państwo bardzo dziękujemy za to uznanie. To jest ósme centrum dystrybucyjne Żabki. Jest to najbardziej zaawansowana technologicznie inwestycja Żabki i pierwsza inwestycja nieruchomościowa w historii Grupy Żabka - dodał Andrzej Potyra.

Liczba zgłoszeń w kategorii Hotel roku była imponująca. Jury, które miało za zadanie wybrać zaledwie pięć nowo otwartych hoteli, miało twardy orzech do zgryzienia. Triumfatorem okazał się jednak Dwór Uphagena w Gdańsku. Nagrodę odebrali Władysław Grochowski, prezes Grupy Arche oraz Piotr Grochowski, główny architekt Arche.

- Bardzo dziękuję szanownemu jury. Jest nam niezmiernie miło znaleźć się w tym gronie. To nie był prosty hotel Dzięki zaangażowaniu zespołu udało nam się go zrealizować - mówił Piotr Grochowski.

- Dziękuję Piotrowi Grochowskiemu i jego zespołowi. To młodzi ludzie z wielką pasją i ogromną znajomością tematu. Zapraszamy też do nas kolejnych inwestorów, bo mamy kilkanaście bardzo nośnych projektów, które czekają w kolejce - dodawał Władysław Grochowski.

Tegoroczna edycja konkursu Prime Property Prize była pierwszą, w której wręczono nagrodę w kategorii PRS. Przyznano ją zrealizowanej inwestycji w sektorze najmu instytucjonalnego, która wyróżnia się jakością, innowacyjnością, architekturą i oczywiście sukcesem biznesowym. Czytelnicy i członkowie Jury nagrody Prime Property Prize uznali, że pierwsza nagroda w kategorii Inwestycja PRS powędrowała do Apartamentów Elektrownia w Elektrowni Powiśle. Odebrał ją Dariusz Domański, Managing Partner, White Star Real Estate.

- Jest mi niezmiernie miło, szczególnie, że jest to inauguracja kategorii. Jest to kolejna nagroda Prime Property Prize, którą odbieramy dla Elektrowni Powiśle. To wyjątkowy projekt, w wyjątkowym miejscu, z piękną historią. Cieszy się ogromną popularnością, apartamenty są w 100% wynajęte - relacjonował Dariusz Domański.

Nagroda w kategorii Przestrzeń komercyjna została przyznana za dobry design, nowatorskie rozwiązania architektoniczne i projektowe, oryginalne i funkcjonalne wyposażenie oraz nowoczesne technologie. Najlepszą przestrzenią komercyjną ostatniego roku okazały się Browary Warszawskie w Warszawie. Wyróżnienie na scenie odebrali Michał Żelski, dyrektor regionalny ds. najmu w Echo Investment i Anna Pyłko, regionalna dyrektor sprzedaży, Echo Investment, a także architekt Anna Świderska i Maciej Rydza z pracowni JEMS Architekci.

- Dziękujemy za wyróżnienie. To szczególny moment, bo otrzymujemy nagrodę w bardzo doborowym towarzystwie. Kiedy kończylismy Q22 myśleliśmy, że nic bardziej spektakularnego nas już w Warszawie nie spotka. I oto powstały Browary Warszawskie i okazały się wielkim sukcesem. Są całkowicie wynajęte i ciężko tam znaleźć stolik, by zjeść - mówił Michał Żelski.

- Miło być architektem, gdy dostaje się tak znakomite nagrody. Za Browary dostaliśmy ich już zresztą wiele, co jest najlepszym dowodem, że warto było spędzić 8 lat nad tym projektem - dodawał Maciej Rydza.

W ramach plebiscytu Prime Property Prize wręczono również nagrodę portalu PropertyDesign.pl - w kategorii Architektura. Statuetkę za najlepszą Architekturę dla biurowców .KTW w Katowicach odebrali Bartłomiej Solik, Partner Zarządzający w TDJ Estate oraz oczywiście architekci Przemo Łukasik z Medusa Group.

- Bardzo dziękuję szanownemu jury za wyróżnienie. Jak widać na zabawę z klockami nigdy nie jest za późno. Dziękuję inwestorowi za zaufanie, za cierpliwość, za partnerskie podejście do współpracy. Dziękuję naszym architektom, miastu - bo takie projekty nie mogą powstawać bez włodarzy miasta - podkreślał Przemo Łukasik.

Bartłomiej Solik dodawał:

- Dziękuję za wszystkie oddane głosy. Kiedy pokazaliśmy 7 lat temu ten projekt, nikt nie wierzył, że debiutujący inwestor zrealizuje projekt takiej skali. Duże podziękowania dla miasta oraz dla zespołu TDJ.

Od 11 lat w konkursie Prime Property Prize wyróżniane są również miasta przyjazne inwestorom. W tegorocznej edycji doceniony został przyjazny klimat inwestycyjny Katowic. Nagrodę na scenie odebrał Prezydent Miasta Katowice – Marcin Krupa.

- Nie wiem, dlaczego dostałem tę nagrodę, bo jedyne co robię, to właściwie nie przeszkadzam, by inni mogli działać. Dobrze pamiętam, kiedy Pan Przemo Łukasik z Medusa Group przyszedł do nas pokazać swój projekt. Rozsypał wtedy na stole konferencyjnym klocki. Poukładał z nich wieżę i powiedział: Zobaczcie, to będzie nowy projekt w Katowicach. Efekt możemy dziś podziwiać wszyscy. Dlatego apeluję - nie przeszkadzajmy tym, którzy na swojej pracy się naprawdę znają - mówił Marcin Krupa.

Wiele projektów inwestycyjnych nie mogłoby powstać bez pomocy doradców – i właśnie do nich skierowana była kolejna nagroda plebiscytu PPP. Doradcą Roku została firma Savills, a nagrodę w jej imieniu odebrał Tomasz Buras, dyrektor zarządzający, dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego w Savills.

– Bardzo się cieszę. Dziękuję naszym klientom, którzy nam ufają i wierzą, że potrafimy czasem coś mądrego im doradzić. Dziękuję zespołowi Savills – to fantastyczni ludzie i jest ich coraz więcej. W ostatnich 2 latach mamy nagromadzenie czynników negatywnych, których nikt się nie spodziewał jednocześnie. Idziemy do przodu, rozwijamy się dynamicznie, jednocześnie w sposób odpowiedzialny i etyczny – można tak! – mówił Tomasz Buras.

W konkursie Prime Property Prize przyznana została w tym roku nowa statuetka - za działania i inwestycje w kierunku odpowiedzialności gospodarczej, odpowiedzialności w miejscu pracy, odpowiedzialności społecznej i wobec środowiska naturalnego. Firma Panattoni zgarnęła statuetkę w kategorii Strategia ESG. Odebrała ją Emilia Dębowska, Sustainability Director, Panattoni.

- Jest mi bardzo miło przyjąć tę nagrodę w imieniu firmy Panattoni. Zielony zawsze był moim ulubionym kolorem, ale nie zdawałam sobie sprawy, że kiedyś będę mogła odebrać zieloną nagrodę. Dla Panattoni jest ona potwierdzeniem naszych aktywnych działań na rzecz zrównoważonego budownictwa i rozwoju. ESG ma krótką nazwę, ale szeroki zakres. Aby odnieść tu sukces potrzeba, byśmy wszyscy patrzyli w tym samym kierunku - mówiła Emilia Dębowska.

Deweloperem Roku została firma Cavatina Holding. Firma dynamicznie powiększa portfel inwestycji, samodzielnie zarządza wszystkimi kluczowymi procesami inwestycyjnymi - od akwizycji, projektowania architektonicznego, aranżacji wnętrz po generalne wykonawstwo i wykończenie powierzchni. Nagrodę odebrał Szymon Będkowski, Członek Zarządu Cavatina Holding i Sebastian Suchodolski, Head of Leasing.

- Dzisiaj wielokrotnie pojawiało się słowo "docenienie". Ja również bardzo doceniam to wyróżnienie – serdecznie chcielibyśmy podziękować profesjonalistom i czytelnikom. W Cavatinie lubimy liczyć, zauważamy czujnie, że to już trzecia tego typu nagroda. Mówi się, że do trzech razy sztuka, ale my kończyć nie zamierzamy! - zapewniał Szymon Będkowski.

- Bardzo dziękujemy. Cavatina to deweloper, który bardzo się zmienia. To, co jest niezwykle ważne to nasz bardzo dynamiczny rozwój. Zaczynaliśmy kilka lat temu od kilkuosobowego składu. Te metry kwadratowe, które każdego roku przybywają to dopiero początek! – zapowiadał Sebastian Suchodolski.

Zwieńczeniem gali wręczenia nagród w konkursie Prime Property Prize było wręczenie nagrody w najważniejszej kategorii plebiscytu – Człowiek Roku Propertynews.pl. Okrzyknięty nim został Władysław Grochowski, prezes Grupy Arche, który podejmuje się najtrudniejszych inwestycji, przywraca życie historycznym budynków i stale tworzy nowe hotele.

- Myślę, że wszyscy nominowani byli dużo lepsi ode mnie, wygląda na to, że ja mam szczęście. Stosuję metodę prezydenta Katowic i po prostu nie przeszkadzam swoim pracowników, który z roku na rok przybywa. Mamy ciekawe czasy, świat jest w kryzysie, ale ja mam znowu szczęście, że bardzo dobrze poruszam się właśnie w sytuacjach kryzysowych. Bardzo dziękuję, to dla mnie absolutny zaszczyt, że jestem w tym miejscu - mówił Władysław Grochowski.

Technologie dla branży nieruchomości

Po emocjach związanych z ogłoszeniem laureatów konkursu Prime Property Prize przyszła pora na wręczenie nagród w plebiscycie PropTech Festival, w którym wyróżniane są najlepsze technologie dla branży nieruchomości. W tym roku nominowano 10 rozwiązań, z których wyłoniono aż trzech zwycięzców. Jury nie miało wątpliwości, ze rynek nieruchomości podbiją rozwiązania:

Nagrodę wręczył finalista pierwszej edycji konkursu, Robert Chmielewski, współzałożyciel ShareSpace. Nagrodą w plebiscycie jest gwarantowany udziału w Europejskim Kongresie Gospodarczym 2023 oraz zaproszenie do indywidualnej kampanii promocyjnej w mediach branżowych Grupy PTWP SA.

- Dziękuję w imieniu Grupy Żabka. To na co chciałbym zwrócić uwagę to autonomiczność technologiczna w nieruchomościach. Myślę, że będzie to ciekawa przygoda, kiedy te technologie wejdą do Państwa obiektów - mówił przedstawiciel Żabka Group, odbierając nagrodę.

- Jestem absolutnie zaszczycony, że stoję na podium wśród takich znakomitych projektów. Hasło dzisiejszego spotkania to The Change. Chciałbym, aby Marta, nasz robot, zmieniła przyszłość i służyła ludziom z korzyścią dla środowiska i dla właścicieli nieruchomości. Aby to się stało, chciałbym Państwu życzyć odwagi, bo bez odwagi nie będzie zmiany - powiedział przedstawiciel startupu Robot Marta.

- Jeżeli chcemy mieć Dolinę Krzemową w Polsce, musimy mieć feedback. Cieszę się, że dajecie nam, startupom, feedback - wiemy wtedy co robić. Innowacjom w Polsce nikt nie ufa, dajmy sobie szansę, będzie nam lepiej, będziemy bogatszym narodem! - postulował przedstawiciel Park Cash dziękując za wyróżnienie.