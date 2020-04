Problem najmu lokali nie tylko w galeriach handlowych

Wprowadzony zakaz prowadzenia działalności ma bardzo szeroki zakres zastosowania i dotyczy on wszystkich podmiotów prowadzących działalność będącą przedmiotem zakazu i to bez względu na położenie lokalu czy też jego powierzchnię lub powierzchnię i charakter obiektu w którym lokal się znajduje. Również w takich lokalach a nie tylko w lokalach położonych w dużych galeriach czy parkach handlowych występują problemy praktyczne związane z epidemią w relacjach pomiędzy wynajmującymi i najemcami.

Pomimo, że przepisy adresowane są do przedsiębiorców prowadzących działalność będącą przedmiotem zakazu, a więc co do zasady do najemców lokali, to jednak jako regulacje wprowadzone w związku z epidemią są one elementem powszechnie obowiązującego porządku prawnego i muszą być respektowane przez obie strony stosunku najmu (lub innego podobnego stosunku prawnego, dla uproszczenia w niniejszym artykule określanego najmem, zaś podmioty oddający i biorący lokal do korzystania odpowiednio wynajmującym i najemcą).

Podkreślić należy, że wprowadzona ostatnio regulacja polegająca na wygaszeniu umów połączonym z ofertą dotyczącą przedłużenia umowy nie dotyczy tych wszystkich podmiotów których działalność jest zakazana a ich lokale nie znajdują się w obiektach handlowych powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, a więc bardzo dużej grupy przedsiębiorców, których ustawodawca pozostawił niejako samym sobie nie obejmując ich nawet wygaszeniem umów, która to regulacja nawiasem mówiąc nie jest do końca precyzyjna i pozostawia wiele wątpliwości interpretacyjnych.

Jedną z najważniejszych kwestii z którymi muszą zmierzyć się najemcy i wynajmujący jest obowiązek opłacania czynszu oraz opłat eksploatacyjnych za korzystanie z części wspólnych obiektu, tzw. „service charges" za okres, w którym nie jest możliwe prowadzenie działalności w wynajętym lokalu. Kluczowe dla rozstrzygnięcia, czy opłaty te będą wynajmującemu należne są regulacje umowne, które, jak pokazuje praktyka szczególnie w umowach dotyczących lokali o dużej powierzchni lub znajdujących się w dużych obiektach, przewidują zasady rozliczeń stron w sytuacjach związanych z zaistnieniem tzw. siły wyższej, z którą niewątpliwie mamy do czynienia.