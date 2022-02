"Problemy techniczne" w Biedronce. Handel w Polsce już cierpi z powodu Putina

W czwartek 24 lutego, kiedy Władimir Putin zdecydował się wbrew wszelkim regułom cywilizowanego świata zaatakować Ukrainę, bardzo wiele firm związanych z handlem odczuło tego dotkliwe skutki. Według niektórych szacunków do Polski przyjechać może nawet 5 mln Ukraińców uciekających przed wojną. Na razie szykują się na najgorsze, wyjeżdżają do swojego kraju albo w panice starają się ściągnąć do Polski rodziny, które zostały na Ukrainie.

Ukraińcy mieszkający w Polsce zaczynają robić zapasy jak w czasie pandemii/ fot. AK

W 2021 roku najliczniejszą grupą pracowników, którzy otrzymali zezwolenie na pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy, którym wydano łącznie 325 tys. dokumentów. Oznacza to wzrost pozytywnych decyzji o ok. 9,5 proc. w stosunku do 2020 r. Jednak przed wybuchem pandemii, w 2019 roku było takich decyzji jeszcze więcej - 330 tys. Pracownicy z Ukrainy są dziś szeroko zatrudniani w handlu, transporcie, logistyce. Są ważnym spoiwem łańcucha dostaw i osobami, które na co dzień obsługują nas w sklepach. Ale nie tylko.

Niektórzy, tak jak np. założyciel sklepu Foodex24, Vladislav Savchenko, zakładają w Polsce własne dobrze prosperujące startupy i firmy na stałe wpisując się w nasz gospodarczy i handlowy krajobraz. Z podziwem patrzyłam na to, kiedy na sąsiednim osiedlu wielu mieszkańców Ukrainy kupowało drogie apartamenty. Rozwijali swoje kariery, działali jako prawnicy, lekarze, przedsiębiorcy.

Powrót do domu

W czwartek okazało się, że część osób, które znam czasami jedynie z widzenia lub za pośrednictwem mediów społecznościowych, wraca do domu. Chce albo sprowadzić do Polski rodzinę, pomóc jej, być z nią w trudnych chwilach, albo jechać bronić kraju. To m.in. informatyk, weterynarz, trener personalny i prawniczka.

Całe to zamieszanie bardzo odbiło się na polskim handlu. Nie dlatego, że Ukraińcy pracują głównie w handlu – żeby to zobrazować, wymieniłam profesje znanych mi osób z Ukrainy - ale dlatego, że stanowią już teraz ważną część naszego społeczeństwa.

Braki i smutek w sklepach

W czwartek wieczorem, w tzw. Tłusty Czwartek wybrałam się do pobliskiej Biedronki. Okazało się, że nie ma tam m.in. wody, soków, papieru toaletowego, pieluch, środków higienicznych. Zapytałam o to obsługę sklepu. Jednoosobową obsługę. Kiedy ludzie w kolejce zaczęli się niepokoić, że otwarta jest tylko jedna z pięciu kas, okazało się, że przyczyna jest prosta – brak pracowników z Ukrainy.

W budynku, na parterze którego znajduje się dyskont, mieszka sporo osób z Ukrainy. To jeden z postów, które znalazłam w sieci. Zapotrzebowanie, które zostało wymienione dokładnie pokrywa się z tym, czego brakowało nie tylko w pobliskiej Biedronce, ale także sklepie Aldi i Pepco.

- Przepraszam, mamy teraz tylko jedną osobę do obsługi. Wiadomo… - usłyszałam w sklepie Hebe. W pobliskiej Żabce za ladą pojawili się właściciele, bo brakowało obsługi. W piątek w Biedronce i Aldi po godzinie 12 otwartych było po jednej kasie. Klienci kupowali zwykłe, codzienne zakupy. Ale niektórzy z nich kupowali litry wody i papieru toaletowego, podstawowe środki higieny.

- Karta Biedronka? – pyta kasjerka. – Nie, nie, szybko. Proszę szybko i 5 zapalniczek – odpowiedział mężczyzna, którego wózek zakupowy wypełniony był wodą i ręcznikami papierowymi. Potem doniósł jeszcze paczki pieluch.

Od czwartku trwają także problemy z łańcuchem dostaw a w wielu sklepach sieci Biedronka pojawiły się informacje o "kłopotach technicznych", na które skarżą się klienci z różnych miast.

Kiedy i na ile możemy - bądźmy solidarni. Jedynym sposobem na przeciwstawienie się agresji jest reagowanie na nią [od autora].