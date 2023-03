O tym, że jeśli nie widać w pobliżu policyjnego munduru to nie można czuć się bezkarnie przekonał się 41-latek, który próbował okraść jeden ze sklepów w Żaganiu (Lubuskie). Zatrzymał go policjant, który przed służbą robił tam zakupy - poinformował w poniedziałek sierż. szt. Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.

Chciał wynieść ze sklepu produkty za 600 zł. Trafił na policjanta bez munduru. / fot. zagan.policja.gov.pl

Chciał wynieść ze sklepu produkty za 600 zł. Trafił na policjanta bez munduru

"Dzięki zdecydowanemu i profesjonalnemu działaniu funkcjonariusza podejrzany nie uniknie kary. Został przyłapany, kiedy próbował wyjść ze sklepu z pełnym koszykiem, z pominięciem kasy. Do tego 41-latek z Żar miał przy sobie środki odurzające" - powiedział Szlachetko.

Do tej sytuacji doszło w ub. tygodniu. Przed nocną służbą sierżant z żagańskiej komendy, udał się na zakupy do jednego z marketów. Wchodząc do sklepu, zobaczył mężczyznę z pełnym koszykiem w ręku, który usiłował wyjść z marketu drzwiami wejściowymi. Przeszedł przez jedno przejście i oczekiwał, aż osoba wchodząca do budynku otworzy drzwi, aby mógł wyjść.

Policjant nie pozostał obojętny, od razu zareagował i zatrzymał 41-latka. Udał się z nim do ochrony sklepu, wezwał także patrol. Wartość przedmiotów, za które mężczyzna nie zapłacił to ponad 600 zł. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli przy nim środki odurzające.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl