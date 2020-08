Procter & Gamble i Lidl Polska organizują sprzątanie linii brzegowej Bałtyku

Ekologiczną inicjatywę mogą wesprzeć wszyscy – wystarczy kupić objęty akcją produkt Procter & Gamble w sklepie Lidl pomiędzy 17 a 30 sierpnia. Część dochodów ze sprzedaży produktów P&G zostanie przeznaczona właśnie na to przedsięwzięcie.

Procter & Gamble i Lidl Polska łączą siły z Fundacją Nasza Ziemia, aby wspólnie posprzątać plaże Półwyspu Helskiego, a tym samym przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego w tym popularnym regionie turystycznym. Sprzątanie linii brzegowej Półwyspu Helskiego jest częścią Akcji Sprzątanie świata-Polska 2020, będącej już 27. odsłoną corocznej kampanii organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Czy z końcem sezonu turystycznego helskie plaże i tereny wokół nich będą wolne od śmieci? Wszystko okaże się już we wrześniu.

- To, co najbardziej mnie smuci, kiedy patrzę na wyniki dotychczasowych akcji terenowych zorganizowanych w ramach PreStartu tegorocznej Akcji Sprzątanie świata-Polska to fakt, że śmiecimy i to w pięknych miejscach: lasach, parkach, na plażach. A przecież to tam szukamy wytchnienia od codziennych trosk, zabiegania. Te prawie 2 tony zebranych śmieci nie wzięło się znikąd. Za każdą plastikową czy szklaną butelką, za każdym opakowaniem po jedzeniu stoi konkretny człowiek. A przecież wystarczy nie śmiecić, zabrać to, co ze sobą na czas odpoczynku wzięliśmy. To jest i łatwe, i proste, wystarczy chcieć - komentuje Beata Butwicka, prezes Fundacji Nasza Ziemia.

- Nasze produkty towarzyszą konsumentom w ich codziennym życiu, poprawiając jego jakość na wiele sposobów. Jednym z nich jest wspieranie konsumentów w wyborach pozwalających na zrównoważoną konsumpcję. Chcemy jednak dbać o środowisko naturalne także na inne sposoby. Dlatego cieszymy się, że wspólnie z siecią Lidl Polska możemy poprzez nasze produkty przyczynić się do poprawy stanu środowiska, które nas otacza. Plaże i lasy to nie miejsce dla śmieci. Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom nie tylko przywrócimy czystość tym pięknym miejscom, ale też zwrócimy uwagę społeczeństwa na konieczność odpowiedniego obchodzenia się z odpadami. Żebyśmy wszyscy mogli cieszyć się czystą planetą - komentuje Małgorzata Mejer, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej Procter & Gamble w Europie Centralnej.