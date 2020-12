Procter & Gamble ogłasza działania CSR na 2021 r. m.in. pomoc na walkę z pandemią Covid-19

W walce ze skutkami pandemii COVID-19 firma P&G i jej marki uruchamiają kolejną międzynarodową falę wsparcia, w ramach której przekażą środki czystości i ochrony osobistej oraz środki finansowe o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów dolarów amerykańskich. To pierwsze z 2021 Dobrych Działań P&G na 2021 rok.

W Polsce, już w grudniu, blisko 2000 dzieci otrzyma wymarzone prezenty pod choinkę, a także sprzęty niezbędne do nauki zdalnej. Trafią one do nich za sprawą wolontariuszy z P&G oraz dzięki funduszom przekazanym przez firmę na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Te działania to część kampanii P&G „Lead with Love”, poprzez którą firma chce w nadchodzącym roku zachęcić do wspólnych działań na rzecz społeczności, równości i planety. W specjalnie przygotowanym wideo pt. „Emotions” koncern prezentuje historię opartą o osiem podstawowych emocji człowieka oraz wyjaśnia, dlaczego miłość jest najsilniejszą z nich.

- Jako pracownicy P&G mamy poczucie społecznej odpowiedzialności. Dlatego będziemy kontynuować ze wzmożoną intensywnością i na jeszcze większą skalę nasze działania na rzecz rozwoju i zmian na lepsze, wykorzystując do tego zasięg firmy i nasze zasoby. W miarę jak świat wkracza w 2021 r., P&G będzie inspirować Dobrymi Działaniami o trwałym pozytywnym wpływie na ludzi i społeczności na całym świecie - mówi David Taylor, prezes zarządu P&G.

W realizacji dwóch tysięcy dwudziestu jeden Dobrych Działań na 2021 rok pomoże siła i zasięg marek P&G. Będą to zarówno nowe programy, których wdrażanie rozpocznie się w nadchodzących miesiącach, jak i kolejne odsłony wieloletnich projektów dotyczących pomocy społecznej, wspierania równości i integracji oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

– Rok 2020 wyraźnie pokazał, co jest naprawdę ważne i jaką rolę biznes i marki muszą pełnić w społeczeństwie. Dzięki reklamom, które mają globalny zasięg, wykorzystujemy głos P&G i głos naszych marek, aby wywoływać dyskusje, otwierać serca i inspirować ludzi na całym świecie do wspólnego działania i pomagania innym - mówi Marc Pritchard, Chief Brand Officer w Procter & Gamble.