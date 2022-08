Producenci papryki protestowali pod sklepem Lewiatan w Potworowie. Sieć odpowiada

Autor: AK

Data: 08-08-2022, 19:21

Pod sklepem Lewiatan w Potworowie producenci papryki zorganizowali w ubiegłym tygodniu akcję protestacyjną. Chodziło o sprzedaż papryki sprowadzanej z zagranicy w samym szczycie krajowego sezonu. Sieć Lewiatan odpowiada protestującym.

Producenci papryki mają za złe sieciom handlowym sprzedaż warzyw spoza Polski w środku sezonu/ fot. Paul Steuber on Unsplash

"Polska Sieć Handlowa Lewiatan promuje regionalne, polskie produkty. Od ponad 25 lat kładziemy ogromny nacisk na lokalność sprzedawanych przez sieć produktów, a u podstaw takiej strategii leżą wartości firmy i siła lokalnych relacji 2100 przedsiębiorców. Wspieramy lokalnych wytwórców realizując inicjatywę „Wybieram lokalne”, której celem jest podkreślenie zalet produktów pochodzących z najbliższej okolicy" - poinformowały władze sieci.

Każdy sklep PSH Lewiatan ma prawo do własnej polityki cenowej

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

"Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce wymusza na wszystkich uczestnikach rynku podejmowanie wielu działań, które w trudnych warunkach pozwalają utrzymać rentowność działalności. Dotyczy to zarówno firm skupionych w Zrzeszeniu Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej, jak i niezależnych przedsiębiorców Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan" - tłumaczą przedstawiciele sieci i dodają, że właściciel każdego sklepu zrzeszonego w PSH Lewiatan ma prawo do realizowania własnej polityki cenowej.

Dlaczego w sklepie w Potworowie pojawiła się papryka z Holandii?

"Sklep Lewiatan w Potworowie prowadził jednorazową, tygodniową akcję promocyjną dotyczącą sprzedaży papryki, będącą odpowiedzią na intensywne działania konkurencyjnej sieci na tym polu. Przygotowując się do niej, dział zakupów zwrócił się do kilku dostawców i producentów papryki, w tym do Grupy Producentów Warzyw i Owoców „Polska Papryka”, z prośbą o podanie ceny i dostępności produktu. W czasie kontraktacji jedynie producent z Holandii zapewnił sieci Lewiatan odpowiednią podaż i cenę produktu" - oświadczyła sieć, ale zaznaczyła, że papryka z Holandii była dostępna tylko na początku promocji.

Jak zaznaczyli przedstawiciele Lewiatana, w czasie akcji protestacyjnej w sklepie konsumenci mogli kupić już tylko polską paprykę po cenie promocyjnej. "W obecnej sytuacji gospodarczej, gdy dla konsumentów cena ponownie jest głównym wyznacznikiem decyzji zakupowych, prawo do decyzji jaki produkt i w jakiej cenie kupić, pozostawiamy naszym klientom. Jednak zawsze, gdy będzie to możliwe będziemy wspierali i preferowali lokalnych dostawców" - podsumowują przedstawiciele sieci.