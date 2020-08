Producenci whisky nie faworyzują formatów sklepowych (ranking)

W czołówce rankingu równego traktowania wszystkich na rynku są dwaj producenci czterech marek bardzo popularnej „szkockiej”, która stanowi 2/3 całej konsumpcji whisky w Polsce. Prym wiedzie Johnnie Walker produkowany przez Diageo, a tuż za nim jest koncern Pernod Ricard, do którego należą marki: Ballantines, Chivas Regal i Passport Scotch.

Jednak wysoką dostępność i porównywalne ceny zapewniają w polskich sklepach również producenci whisky z innych krajów pochodzenia, a więc Stanów Zjednoczonych i Irlandii. Oba rodzaje mocno zyskują w Polsce na popularności. W tej grupie najwyżej jest bourbon Jim Beam (Stock), a czołówkę zamykają irlandzka whiskey marki Jameson (Pernod Ricard) i amerykańska Jack Daniels (Brown-Forman).”

– W ciągu pierwszego półrocza tego roku wartościowa sprzedaż whisky w Eurocash Dystrybucja do sklepów mało- i średniopowierzchniowych wzrosła o 20%. Wpłynął na to styczniowy wzrost akcyzy, ale również kilkuprocentowy wzrost sprzedaży ilościowej. Widać, że whisky razem z rumem i ginem napędza w Polsce wzrost sprzedaży alkoholi mocnych, które wolumenowo zyskują tylko w sklepach niezależnych i dyskontach. Najlepiej sprzedaje się whisky w butelkach o pojemności 0,7 litra w cenie do 90-100 zł. Warto dodać, że o niemal 70% wzrosła w tym roku sprzedaż szkockiej whisky naszej marki własnej Highlander. W tej chwili jest to dla nas już piąta marka na polskim rynku whisky – mówi Maciej Wilk, koordynator projektu „Czas na Whisky”, Eurocash Dystrybucja.

Ranking „Równi w Biznesie” za pierwszy kwartał 2020 roku został przygotowany w oparciu o posiadane dane Nielsena za okres kwiecień 2019 – marzec 2020. Pełny ranking producentów whisky i pozostałych kategorii produktowych wraz z metodologią zastosowaną do wyliczeń dostępne są na stronie GrupaEurocash.pl.

