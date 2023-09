Inflacja w Polsce jest wciąż dwucyfrowa, a mimo tego ceny producentów są już o 0,6 proc. niższe rok do roku. Z niewieloma wyjątkami spadki cen widoczne są już w prawie całej Unii - informuje businessinsider.

Ceny spadają

Chociaż nie widać tego na sklepowych półkach, to ceny producentów spadają. Trzeba jeszcze poczekać, aż skończą się stare umowy z sieciami handlowymi i zaczną nowe. To może potrwać wiele miesięcy.

Jak wynika z wynika z danych Eurostatu, w całej Unii spadek wyniósł średnio 6,6 proc. rok do roku. Z 27 państw wspólnoty tylko w siedmiu producenci ceny podnieśli, najmocniej na Węgrzech (+18,8 proc. rdr) i Słowacji (+17,8 proc.). Największy spadek cen producentów nastąpił w Irlandii (-39,5 proc. rdr) i w Bułgarii (-18,1 proc. rdr).

Wskaźnik inflacji producenckiej wzrósł w porównaniu z czerwcem tylko w czterech krajach Europy (nie tylko Unia): w Turcji (z 40,4 proc. rdr do 44,5 proc.), Portugalii, Grecji i na Litwie. Poza Turcją w pozostałych krajach oznaczało to mniejszą deflację producencką, a nie wzrost inflacji. Największa zmiana indeksu cen w dół nastąpiła w Irlandii (o 22,4 pkt proc.) i na Węgrzech (o 10,7 pkt proc.). W Polsce był spadek dynamiki cen z +2,2 proc. rdr w czerwcu do -0,6 proc. w lipcu.

