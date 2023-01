Producenci żywności wykorzystują inflację jako wymówkę do podnoszenia cen bardziej niż to konieczne. Czerpiąc z tego korzyści, wykorzystują najbiedniejszych - uważa John Allan, prezes sieci Tesco.

John Allan, szef Tesco w mocnych słowach skrytykował producentów żywności. fot. PAP/EPA

Prezes Tesco ostro o producentach żywności

Prezes Tesco, John Allan powiedział w wywiadzie dla BBC, że niektórzy dostawcy żywności mogą wykorzystywać inflację jako wymówkę, aby podnieść ceny bardziej niż to konieczne.

Na pytanie dziennikarki czy jego zdaniem producenci żywności wykorzystują najbiedniejszych w społeczeństwie, Allan odparł, że jest to "całkowicie możliwe" (entirely possible - przyp. red.).

Tesco walczy z "nielegalnymi" podwyżkami cen żywności

Allan przyznał jednocześnie, że Tesco zamierza kwestionować te podwyżki cen, które uważa za "nielegalne". Sieć powołała w tym celu nawet specjalny zespół, który bada m.in. skład produktów i rosnące koszty po stronie producentów.

- Nastąpiły dramatyczne wzrosty kosztów towarów, energii i pracy. Z drugiej strony, jeśli nie chcesz płacić 1,70 funta za… zupę w Tesco lub innym supermarkecie, istnieją produkty marek własnych – powiedział.

Prezes Tesco przyznał jednak, że większość żądań podwyżek od producentów była uzasadniona.

Tesco walczy z producentami żywności

Wypowiedź Allena to nie pierwszy ostry akcent w cenowej wojnie Tesco z dostawcami produktów FMCG. W 2022 roku z półek sieci zniknęły tymczasowo m.in. produkty Whiskas i Pedigree, oraz Heinza. Pisaliśmy o tym m.in. w tekście: Kolejny producent wstrzymuje dostawy do Tesco. Sieć broni swojej decyzji

Wielka Brytania także zmaga się z inflacją. Ceny żywności w grudniu 2022 roku były o 16,8 proc. wyższe niż rok wcześniej. Najmocniej podrożały mleko, ser i jaja. Także w 2022 roku sieć była zmuszona zainstalować w sklepach specjalne bariery bezpieczeństwa, aby powstrzymać kupujących przed wyrwaniem przecenionych produktów z rąk podczas zaopatrywania półek. Tesco wprowadza specjalne bariery, bo klienci wyrywali pracownikom przecenione towary z rąk

Według firmy analitycznej Who? Tesco zajmuje szóste miejsce na liście najdroższych sieci handlowych w Wielkiej Brytanii. Najtańszy jest Lidl, choć ceny wzrosły tam w grudniu najmocniej - o ponad 21 proc.





Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl