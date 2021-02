Producent medycznej marihuany rusza z crowdfundingiem, planuje debiut na giełdzie

CanPoland jest pierwszą firmą farmaceutyczną z polskim kapitałem, która prowadzi handel międzynarodowy medyczną marihuaną i uruchamia w Polsce linię produkcyjną do jej wytwarzania. Na koniec 2020 roku mniejszościowy (ok. 30%) udział w CanPoland za pośrednictwem TT Pharma Sp. z o.o. objęła Grupa Pelion, właściciel m.in. sieci aptek Dbam o Zdrowie.

Od początku działalności, tj. od połowy 2019 roku, firma CanPoland zainwestowała w rozwój biznesu 7 mln zł. Kwotę 4 mln zł przeznaczyła na budowę zakładu produkcyjnego, hurtowni farmaceutycznej i przepakowni do importu równoległego leków w reżimie farmaceutycznym. Pozostałe środki spółka zainwestowała w przygotowanie autorskiej linii do produkcji surowca farmaceutycznego na bazie konopi innych niż włókniste, czyli tzw. medycznej marihuany.

Spółka zapowiedziała uruchomienie do końca 2021 roku czterech strategicznych linii biznesowych.

– Pierwsza to hurtownia farmaceutyczna, która działa już od czerwca 2020 roku. Druga to przepakownia leków, uruchomiona jesienią ub. roku. Wytwarzanie medycznej marihuany to trzecie, ale docelowo strategiczne źródło naszych przychodów. Czwarty filar stanowić będzie wytwarzanie produktów w ramach zleceń typu ‘private label’ – wyjaśnia Bartłomiej Wasilewski, prezes zarządu i współzałożyciel CanPoland SA.

W 2020 roku przychody CanPoland wyniosły 1,12 mln zł. To rezultat wypracowany przez hurtownię i przepakownię.

– Tylko od początku tego roku te dwie dywizje zanotowały obrót na poziomie 800 tys. zł. Przyjmując ostrożne prognozy, uwzględniające uruchomienie w tym roku dwóch pozostałych linii biznesowych zakładamy, że na koniec roku CanPoland osiągnie rentowność, przy przychodach na poziomie 12 mln zł – mówi Zbigniew Pisarski, współzałożyciel i przewodniczący Rady Nadzorczej CanPoland SA.

Autorska linia produkcyjna

Na marzec tego roku spółka zaplanowała instalację linii do wytwarzania medycznej marihuany. Dzięki zastosowanym innowacjom w ramach jednego ciągu technologicznego spółka będzie w stanie wytwarzać surowce farmaceutyczne zarówno w postaci kwiatów, jak i olejów. Będzie to sześć produktów klasyfikowanych jako medyczna marihuana, różniących się stosunkiem składników THC (Tetrahydrokannabinol) względem CBD (Kannabidiol).