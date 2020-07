Produkty Grupy Maspex będzie można kupić na Allegro

"A Ty? Co masz pod kapslem?” - nowa kampania Tymbarku

Aktualna sytuacja w kraju i na świecie przyczyniła się do wzrostu zainteresowania internetowym kanałem sprzedaży. Sklepy internetowe, platformy zakupowe oraz wszelkiego rodzaju opcje dostaw, click and collect otrzymały szansę na dotarcie do nowych użytkowników. Konsumenci zmienili nawyki zakupowe i zaczęli częściej przez internet zamawiać również produkty spożywcze.

W odpowiedzi na potrzeby rynku powstała Strefa Partnera Maspex na Allegro. Na początek dostępnych w niej jest około 250 produktów marek Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, Włocławek, DrWitt, Tiger, DecoMorreno, Puchatek, Cremona i Ekland. Oferta będzie jednak systematycznie poszerzana i docelowo znajdą się w niej wszystkie produkty dostępne na polskim rynku.

Dzięki możliwościom, jakie stwarza Allegro, produkty mogą być wysyłane w każdy region Polski, a dzięki szerokiemu portfolio sklepu Maspex, nabywcy mogą zapełnić jeden koszyk produktami z wielu kategorii – od śniadania do kolacji.