Pepco rusza ze sprzedażą przez internet

Od 18 października br. produkty Pepco dostępne są również w internecie, na ośmiu najpopularniejszych platformach zakupowych w Polsce.

Data: 18-10-2021, 14:07

Pepco rusza ze sprzedażą przez internet, fot. materiały prasowe

Pepco rusza z e-sprzedażą

Uruchomienie sprzedaży online to odpowiedź na zapotrzebowanie klientów oraz element intensywnej ekspansji rynkowej Pepco – firmy obecnej w kilkunastu krajach Europy z liczbą niemal 2.500 sklepów. Sprzedaż przez internet otwiera dla klientów nowe możliwości zakupowe, a dla samej firmy – nowe kanały dystrybucji produktów.

Decyzja sieci o rozpoczęciu sprzedaży przez internet była kwestią czasu, którego wymagały prowadzone przez firmę analizy i badania rynku. Sieć rozważała różne modele wdrożenia e-commerce i finalnie zdecydowano o rozpoczęciu współpracy z serwisem shumee.pl, jaki pozwala klientom na dokonywanie zakupów oferty Pepco na kilku różnych platformach sprzedażowych, które już znają i lubią.

– Od jakiegoś czasu analizowaliśmy dane i przyglądaliśmy się rynkowi. Z naszych badań wynika, że 71% polskich klientów sklepów Pepco równolegle robi także inne zakupy online. To znacznie więcej niż na innych rynkach europejskich, gdzie średni odsetek kupujących w internecie wśród naszych klientów wynosi 55%. Mieliśmy również wiele sygnałów i bezpośrednich pytań o sprzedaż internetową od naszych klientów – mówi Tomasz Tokarz Kierownik Wsparcia Operacyjnego z PEPCO.

– Szukaliśmy optymalnego rozwiązania zarówno dla nas jak i klientów. Wybrany model sprzedaży online sprawia, że nie tyle otwieramy nowy sklep Pepco w sieci, co przychodzimy z naszą ofertą do konsumentów tam, gdzie już są, np. na allegro.pl, morele.net, empik.pl. czy ceneo.pl – dodaje.

Pepco: przybywa nam sklepów stacjonarnych

Proces zakupowy w internecie jest prosty. Wystarczy wejść na www.PEPCO.pl/zakupy-online i kliknąć w jedną z ośmiu ikon platform sprzedażowych. Klient automatycznie jest przekierowany do sekcji z produktami Pepco na wybranej platformie, gdzie może przeglądać i zamawiać produkty z oferty sieci. Do wyboru jest zawsze kilka sposobów otrzymania zakupów, jak Paczkomat, kurier, czy dostępna darmowa dostawa przy wyborze opcji „ORLEN Paczka”. Każdy może również skorzystać bezpośrednio ze swojego ulubionego sklepu online, wpisując w jego wyszukiwarce słowo ‘Pepco’ i dalej filtrując według własnych potrzeb.

– Możliwość sprzedaży produktów przez internet to z pewnością ważny krok w rozwoju firmy, jednak nadal stawiamy przede wszystkim na sklepy stacjonarne, a tych codziennie przybywa zarówno na obecnych jak i nowych rynkach. Chcemy być blisko domów naszych lojalnych klientek, które poza tym, że cenią sobie wygodę zakupów online, lubią zaglądać do naszych sklepów. Dla wielu z nich takie odwiedziny w Pepco i poszukiwanie nowości to sposób na miłe spędzenie czasu i sprawianie sobie przyjemności – dodaje Tomasz Tokarz.