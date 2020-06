Produkty spożywcze Marks & Spencer w ofercie Frisco.pl

Marks & Spencer to rodzinna firma, która powstała w 1884 roku w Yorkshire, oferująca produkty własne w Wielkiej Brytanii i 62 krajach na całym świecie. Na polskim rynku pojawiała się pod koniec lat 90-tych.

W efekcie przeprowadzonego badania konsumenckiego powstała wyselekcjonowana grupa niemalże 100 artykułów, które 17 czerwca zostaną włączone do oferty Frisco.pl. Znajdą się wśród nich m.in. ciastka maślane, orzeszki, herbaty, crunchy, chipsy, czekolady, trufle, sosy, marmolady – oraz wiele innych.

– To dla nas ważne, aby oferta Frisco.pl dawała możliwość dużego wyboru marek w najpopularniejszych kategoriach produktów, ale również dostęp do asortymentu, niespotykanego w ofercie standardowych sklepów. W pierwszym etapie zaproponowaliśmy więc naszym klientom możliwość zamawiania świeżych produktów od lokalnych dostawców. Teraz czas na smaki Marks & Spencer. I to nie jest nasze ostatnie słowo – mówi Jacek Palec, prezes Frisco.pl.

W latach 1995 – 2018 wymiana handlowa pomiędzy Polską a Wielką Brytanią wzrosła ponad pięciokrotnie. Import towarów z Wielkiej Brytanii w tym czasie wzrósł z 1,5 mld USD do 6,5 mld USD, a najbardziej spektakularnymi wzrostami może się pochwalić właśnie branża spożywcza (z 143 mln USD w 1995 r. do 3,21 mld USD w 2017 r.)*.