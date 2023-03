Handel

Produkty suche są najczęściej kupowane w sklepach internetowych

Autor: opr. RW

Data: 13-03-2023, 18:24

Dziś branża e-grocery jest naturalnym, stałym elementem całej branży spożywczej w Polsce. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie marki Barbora Polska, 64 % Polaków korzysta z takich usług, w tym około 20% respondentów wraca do tego samego dostawcy, a prawie 44% testuje i sprawdza oferty różnych sklepów. Blisko 36% respondentów w ogóle nie korzysta z opcji zakupów spożywczych przez internet. A skoro coraz więcej Polaków kupuje „spożywkę” w sieci, to zasadnym wydaje się być pytanie, co decyduje o ich wyborze i jakie produkty najczęściej „lądują” w ich wirtualnych koszykach.

Produkty suche są najczęściej kupowane w sklepach internetowych /fot. Shutterstock