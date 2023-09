Od czwartku 14 września w ofercie Biedronki pojawi się kilkadziesiąt produktów tureckich. Natomiast od połowy października, w ramach kolejnej odsłony akcji French Touch, której sieć jest partnerem, na sklepowe półki dyskontu trafią specjały francuskie.

Biedronka wprowadza ponownie do swojej oferty produkty tureckie i francuskie; fot. shutterstock/Krzysztof Bubel

Produkty kuchni narodowych od tureckiej, przez francuską, włoską, grecką, portugalską, hiszpańską i wiele innych to jeden ze znaków rozpoznawczych sieci Biedronka. Trafia w wysublimowane gusta międzynarodowych smakoszy, którzy lubią przyrządzać dania nieoczywiste, w oparciu o produkty na co dzień rzadko spotykane w Polsce.

Jeszcze do niedawna takie delikatesy dostępne były jedynie w wyspecjalizowanych sklepach w wysokich cenach, ale Biedronka radykalnie zdemokratyzowała dostęp do nich dla wszystkich rodzin mieszkających w Polsce. Dzięki temu łatwo można odtworzyć we własnej kuchni wyszukane potrawy, których kosztowaliśmy np. na wyjątkowych wakacjach.

Oferta turecka będzie dostępna w sklepach sieci Biedronka od 14 do 20 września

Od czwartku sieć będzie oferować klientom potrawy z kierunku, który w 2023 roku był jedną z najczęstszych destynacji urlopowych, czyli z Turcji. W ofercie znajdziemy nie tylko nieśmiertelną baklavę (12,99 zł za 200 g) i turecką, mocną herbatę (9,99 zł za 200 g), ale także to z czego kraj Mustafy Kemala Atatürka słynie na całym świecie, czyli szeroki wybór mięs i wędlin, np. pieczonego kebaba wołowo-drobiowego z sosami (9,99 zł za 300 g) i sucuk w plastrach, czyli kiełbasę z wołowiny lub wieprzowiny podobną do salami (11,99 zł za 200 g). Będzie można sięgnąć również po ayran, popularny nad Bosforem napój z jogurtu i wody z dodatkiem soli (1,99 zł), chleb w stylu tureckim (7,29 zł za 450 g), chleb z czosnkiem i kolendrą (5,99 zł za 260 g), sałatki z kaszą bulgur (3,69 zł przy zakupie dwóch) i z kaszą kuskus (5,99 zł), pastę sezamową 320 g za 12,99 zł czy orzechy w karmelu z miodem i sezamem 120 g za 4,99 zł oraz kultowy torcik chałwowy z pistacji 350 g za 14,99 zł.

Produkty francuskie będą dostępne w sklepach sieci Biedronka od połowy do końca października

Niedługo później na półki sklepów sieci trafi gama delikatesowych produktów znad Sekwany, w ramach akcji French Touch. Już w połowie października klienci będą mogli odnowić swoje zapasy francuskich przysmaków z wielu kategorii. Sieć Biedronka jest ponownie oficjalnym partnerem akcji promującej Francję w Polsce. W związku z tym będzie jedynym w Polsce oficjalnym sprzedawcą takich produktów jak m. in.: kawa waniliowa i czekoladowa oraz kawa ziarnista Sati, majonez z musztardą Dijon, sosy tatarskie i winegret, dżemy Bonne Maman i konfitury Dalfour, makaron z grzybami w stylu francuskim, bułeczki z nadzieniem, rogale i chleby tostowe, wybór wędlin w tym salami z borowikami i oliwkami, wybór serów w tym pleśniowych Roquefort i Brie a także crème brûlée oraz szeroki wybór francuskich piw.

Jesienią tego roku sieć Biedronka zaoferuje klientom również produkty z innych kuchni świata.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl