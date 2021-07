Produkty z sektora FMCG jednymi z najpopularniejszych na Tik Toku

W dzisiejszych czasach, aby zainteresować odbiorcę, należy wyróżnić się. A Tik Tok czy Instagram to idealne miejsce do tworzenia kreatywnych, marketingowych treści – powiedziała Karina Hertel, dyrektor zarządzająca BrandLift.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 22-07-2021, 11:38

Karina Hertel, dyrektor zarządzająca BrandLift, w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl opowiedziała o obecności marek spożywczych na Instagramie i Tik Toku. / fot. unsplash

Jakub Szymanek: Coraz więcej firm z branży spożywczej decyduje się na założenie profilu na Instagramie czy Tik Toku. Jak pani ocenia taki kierunek działania?

Karina Hertel: Media społecznościowe stanowią obecnie jeden z najważniejszych kanałów konsumenckich. Z portali takich jak Facebook, a w szczególności z Instagrama i cieszącego się coraz większą popularnością Tik Toka, korzystają w Polsce miliony osób. Poza dostarczaniem rozrywki, publikowane tam treści są źródłem inspiracji, które w kontekście biznesowym prowadzą do podejmowania określonych decyzji zakupowych. Przewagą Instagrama czy Tik Toka jest stały kontakt z odbiorcą oraz budowanie z nim pozytywnej relacji, co oczywiście wpływa także kreowanie pozytywnego wizerunku danego twórcy. Publikowany tam content przedłuża życie danego produktu, wzbudza zainteresowanie nim, a także pozwala zaprezentować go w sposób odmienny od tradycyjnej reklamy. Skuteczność działań marketingowych w mediach społecznościowych jest ogromna, a tendencja jest wzrostowa. Stąd coraz więcej firm zakłada tam swoje konta.

Które firmy z branży spożywczej, patrząc na sektor ich działalności, mają szansę odnieść sukces na Tik Toku, a tym samym przekonać obecnych tam użytkowników do swoich produktów?

Musimy pamiętać o profilu użytkowników Tik Toka. W Polsce z tego medium korzysta głównie młodzież – ponad 50% z nich to osoby w przedziale wiekowym 9-15 lat. Dlatego pod względem potencjalnych korzyści biznesowych kreowane treści powinny być dopasowane do tej grupy docelowej. Największą popularnością na Tik Toku cieszą się zatem produkty z sektora FMCG, w szczególności artykuły spożywcze. Dużym zainteresowaniem na tym portalu cieszą się obecnie treści związane z kulinariami, a więc m.in. przygotowywanie zdrowych posiłków. Niezwykle istotne jest jednak stworzenie kreatywnej treści, która zwraca uwagę, a tym samym przełoży się na sprzedaż danego produktu użytego w filmiku.

Czy zakładanie kont firm z branży spożywczej na Tik Toku czy Instagramie to chwilowa moda czy raczej długotrwały trend?

Marketing influencerski czy wykorzystanie mediów społecznościowych w celu zwiększenia sprzedaży jest popularne już od kilku lat. Teraz to zjawisko staje się coraz silniejsze, a przewidywania analityków, a także nasze obserwacje rynku potwierdzają, że tego typu działania będą coraz częściej wykorzystywane przez firmy. Prezentowany tam content nawiązuje do zainteresowań czy hobby odbiorców. Gotowanie, a więc konieczność wykorzystania danych produktów spożywczych, zdecydowanie jest jednym z nich. W dzisiejszych czasach, aby zainteresować odbiorcę, należy wyróżnić się, być odmiennym od konkurencji. A Tik Tok czy Instagram to idealne miejsce do tworzenia kreatywnych treści, także marketingowych. Warto zaznaczyć, że Tik Tok testuje opcję publikowania filmików trwających nawet 3 minuty (obecnie maksymalna długość to 60 sekund). To jeszcze bardziej zwiększy możliwości firm w kontekście tworzenia contentu.

Dziękuję za rozmowę.