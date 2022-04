Produkty za darmo i promocje w popularnej sieci

9 i 10 kwietnia na klientów Biedronki czekają jajka w promocji 2+1 gratis przy zakupie trzech opakowań.

Autor: oprac. OW

Data: 08-04-2022, 13:10

Wielkanoc: Produkty za darmo i promocje w popularnej sieci, fot. shutterstock

Świąteczne zakupy

Biedronka zaprasza klientów na przedświąteczne zakupy w wydłużonych godzinach funkcjonowania swoich sklepów. 10 kwietnia 2022 roku jest niedzielą handlową i wszystkie sklepy sieci będą otwarte, natomiast w Wielką Sobotę placówki czynne będą do godziny 13:00.

Od 8 do 10 kwietnia, klienci Biedronki będą mogli kupić m.in. dekoracje świąteczne i inne artykuły przemysłowe, oszczędzając 50% wartości tańszego z produktów. W najbliższy weekend na klientów czekają jajka w promocji 2+1 gratis przy zakupie trzech opakowań.

Wielkanocne dodatki

Elementem Niedzieli Palmowej są palmy wielkanocne – klienci sieci Biedronka mogą je nabyć w cenie 4,99 zł za sztukę. Wielkanoc to również kolorowe pisanki. Aby atrakcyjnie się prezentowały w wielkanocnych koszyczkach, dostępnych w sklepach Biedronka już od 14,99 zł, warto zdecydować się na barwniki, owijki lub naklejki do dekoracji jajek (3,49 zł za opakowanie). W dniach 8-10 kwietnia we wszystkich sklepach sieci Biedronka obowiązywać będzie promocja na artykuły przemysłowe, tekstylia i zabawki, w tym wielkanocne ozdoby. Przy zakupie na jednym paragonie dwóch produktów z tych kategorii z kartą Moja Biedronka, klient otrzyma rabat w wysokości 50% na najtańszy z nich.

W weekend poprzedzający Święta Wielkanocne na klientów sieci Biedronka czeka m.in. promocja na wszystkie jaja z chowu ściółkowego marki Moja Kurka. Od 9 do 10 kwietnia przy zakupie trzech opakowań jaj, z kartą Moja Biedronka, klient otrzyma rabat w wysokości najtańszego z nich w promocji 2+1.

Biała kiełbasa i szynka

W okresie przedświątecznym ważne są mięsa. W białym, świątecznym barszczu nie może zabraknąć białej kiełbasy, której cena zaczyna się już od 7,99 zł za półkilogramowe opakowanie. Na świątecznym stole zaprezentuje się też szynka wieprzowa bez kości w cenie 10,99 za kg przy zakupie innych produktów za min. 29 zł z Kartą Moja Biedronka czy polska gęś w cenie 14,99 zł/kg.

Z kolei amatorów pieczenia ciast zainteresuje przygotowana przez Biedronkę oferta na margarynę Kasia (opakowanie 250 g) w cenie 1,99 zł przy (zakupie dwóch sztuk) czy kilogram twarogu Président w cenie 6,49 zł. Klienci mogą skorzystać również z oferty na czekoladowe figurki zwierzątek wielkanocnych, które można mieszać dowolnie w promocji 2+1 gratis z Kartą Moja Biedronka w ofercie do 10.04.