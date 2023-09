Biedronka konsekwentnie rozwija program lojalnościowy. Polacy mają w portfelach już ponad 17 milionów kart Moja Biedronka, a na smartfonach ponad dziewięciu milionów osób działa aplikacja powiązana z kartą.

Program lojalnościowy Biedronki: 17 milionów kart i 9 milionów aplikacji /fot. PTWP

Liczba promocji wzrosła o 90 proc.

W ostatnich 8 miesiącach liczba ofert promocyjnych sieci, oferowanych posiadaczom karty i użytkownikom aplikacji wzrosła o ponad 90 proc. Dzięki temu miliony klientów zaoszczędziły na zakupach w Biedronce ponad 8 mld zł.

W lipcu 2022 roku klienci kupowali produkty w Biedronce używając karty MB aż 85 mln razy. A w lipcu br. takich zakupów było już 101,5 mln, a w sierpniu br. już prawie 103 mln. W 2023 roku nie było miesiąca w porównaniu z rokiem poprzednim, aby sieć Biedronka nie odnotowała wzrostów między 10 a 20 proc. w liczbie transakcji zawieranych przez klientów w oparciu o kartę lojalnościową. Ogółem od stycznia 2022 r. klienci użyli karty Moja Biedronka ponad 1,8 mld razy.

Miliardy złotych oszczędności

O ile transakcje w 2022 roku przyniosły użytkownikom kart oszczędności warte około 7,7 mld zł to tylko w okresie od stycznia do końca sierpnia br. w ich portfelach dzięki Mojej Biedronce pozostało aż 8 mld zł, co daje imponujący wynik niemal 16 mld zł oszczędności w nieco ponad półtora roku. O ile od początku 2022 roku do marca 2023 roku miesięczne oszczędności na zakupach dla wszystkich klientów sieci wynosiły średnio około 600 mln zł, tak już od​ kwietnia br. sięgają one około 1,1 mld zł.

Naszym celem jest satysfakcja klientów każdego dnia. Walczymy o nią bardzo konkretnie – oferując produkty w możliwie najniższych cenach. Cieszymy się, że ta strategia odpowiada polskim rodzinom, co widać po rosnącej liczbie klientów regularnie używających karty Moja Biedronka i aplikacji w smartfonach a także po wzrostach liczby transakcji w sklepach dokonywanych przy użyciu obydwu tych narzędzi - mówi Marek Złakowski, dyrektor ds. rozwoju relacji z klientem i cyfryzacji w sieci Biedronka.

Biedronka daje spersonalizowaną ofertę

Dodatkowo, ana początku br. Biedronka uruchomiła podwójny shakeomat, specjalne narzędzie w aplikacji mobilnej, dzięki któremu jej użytkownicy dwa razy dziennie otrzymują spersonalizowane oferty na konkretne produkty. Dzięki shakeomatowi każdego tygodnia oszczędzają 7,9 mln zł, które wydaliby gdyby nie korzystali z aplikacji.

Karta Moja Biedronka popularna wśród cudzoziemców

Karta MB cieszy się dużą i stale rosnącą popularnością wśród cudzoziemców. Korzysta z niej regularnie, robiąc zakupy w Biedronce, ponad 270 tys. Czechów, ponad 90 tys. Ukraińców, ponad 50 tys. Litwinów, ponad 49 tys. Niemców i ponad 47 tys. Słowaków.

