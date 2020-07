Projekt kodeksu RODO dla branży retail trafił do Prezesa UODO

Branżowy kodeks przetwarzania danych osobowych, stworzony przez grupę ekspercką Polskiej Rady Centrów Handlowych dla sektora handlowego czeka na zatwierdzenie prezesa UODO. To ostatni etap przed jego publikacją. W trakcie wielomiesięcznej pracy udało się wypracować wspólne stanowisko branży centrów handlowych, które zaowocowało stworzeniem dokumentu. Już niedługo stanie się on realnym wsparciem dla biznesu we wdrażaniu efektywnych procedur w zakresie ochrony danych osobowych.