Prokuratura prowadzi dwa postępowania ws. oszustwa na "Quick Parks"

Zastępca prokuratora generalnego odpowiedział na interpelację grupy posłów, którzy pytają o nieprawidłowości, do jakich doszło w Retail Parks Fund Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych.

- (...) w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarejestrowane są dwa postępowania o sygnaturach: PO II Ds 11.2020 oraz PO II Ds 143.2020, dotyczące wyżej wymienionego Funduszu.

W pierwszej ze wskazanych spraw, na podstawie złożonych, przez posiadaczy certyfikatów Funduszu Retail Parks Fund FIZ AN, zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa na ich szkodę, w dniu 14 stycznia 2020 roku, wszczęto śledztwo między innymi, w sprawie doprowadzenia w okresie od 6 września 2015 roku do 20 sierpnia 2019 roku, przez osoby sprawujące nadzór i zarządzające Funduszem Retail Parks Fund FIZ AN, działające w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości ustalonych i nieustalonych dotychczas osób, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do możliwości wykupu wyemitowanych przez ww. Fundusz certyfikatów inwestycyjnych, w tym m.in. poprzez nieprawidłowe zarządzanie portfelem tego Funduszu, przy jednoczesnym nadużyciu przez osoby sprawujące nadzór oraz zarządzające Funduszem Retail Parks Fund FIZ AN, uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków, tym samym wyrządzeniu szkody majątkowej w mieniu ww. Funduszu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 296 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Przedmiotem postępowania jest działalność osób zarządzających Funduszem Retail Parks Fund FIZ AN oraz TFI Saturn S.A., w szczególności dotycząca ukształtowania struktury aktywów Retail Parks Fund FIZ AN i związanej z tym rzeczywistej możliwości sprawowania nadzoru oraz kontroli nad jego funkcjonowaniem, właściwego gospodarowania środkami finansowymi podczas realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych oraz przyjęcia przez Saturn TFI modelu wyceny, który może nie odzwierciedlać rzeczywistej wartości aktywów funduszu, co mogło doprowadzić do sztucznego zawyżania wartości certyfikatów inwestycyjnych.

Na obecnym etapie postępowania gromadzona jest dokumentacja dotycząca funkcjonowania Retail Parks Fund FIZ AN oraz powiązanych z nim spółek portfelowych oraz projektowych, realizujących poszczególne inwestycje budowlano-handlowe, jak również gromadzona jest dokumentacja dotycząca funkcjonowania TFI Saturn S.A. W sprawie planowane jest także uzyskanie opinii biegłych z zakresu wyceny nieruchomości, ekonomii, finansów oraz rachunkowości co umożliwi dalsze prawidłowe ukierunkowanie śledztwa.

Więcej na dlahandu.pl